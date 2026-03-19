Parece que las subidas registradas en el selectivo español durante las últimas tres sesiones podrían haber sido únicamente un rebote técnico. Hoy volvemos a la dinámica de la semana pasada, con los índices europeos desplomándose mientras el precio del crudo sigue sin frenar su avance.

En la apertura de la bolsa española, el Ibex 35 llega a registrar caídas superiores al 2%, borrando en una sola sesión todas las ganancias acumuladas en los últimos tres días.

Una vez más, Indra vuelve a situarse entre los valores que más lastran al índice, con descensos superiores al 4%. La pregunta vuelve a ser inevitable: ¿qué explica este nuevo desplome en una de las principales compañías del sector defensa?

Las acciones de Indra siguen cayendo: nueva presión desde la SEPI

La sangría en las acciones de Indra no se detiene. Tras las caídas del 4,2% registradas el martes 17 por las informaciones relacionadas con las tensiones entre la SEPI y la dirección de la compañía, hoy la acción cae otro 4% por nuevas actualizaciones de este conflicto interno.

Para contextualizar: el martes saltó la noticia de que el Gobierno habría solicitado a la SEPI que proponga la destitución de Ángel Escribano como presidente de Indra. Según publicaba El Confidencial, el Ejecutivo incluso quería que su salida se produjera antes del Consejo de Administración del 25 de marzo. El motivo principal sería un posible conflicto de interés derivado de la fusión entre Indra y EM&E, empresa vinculada al propio Escribano.

La caída de hoy en las acciones de Indra se explica por un comunicado emitido anoche por la presidenta de la SEPI, Belén Gualda González, en el que expresa su preocupación por el conflicto de intereses generado por la operación. En sus palabras: “este conflicto debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación”. Con esto, la SEPI confirma de forma explícita los rumores que ya habían provocado las caídas del martes.

¿Por qué es relevante?



La SEPI, que posee un 28% de Indra, ha solicitado abiertamente resolver los conflictos de interés antes de avanzar en la integración con EM&E. Esto implica, de forma indirecta, una posible salida de Escribano para desbloquear la operación. Este movimiento es significativo por varias razones:

La SEPI nunca había intervenido públicamente en la gobernanza de Indra.

El Gobierno fue quien nombró a Escribano hace poco más de un año.

El comunicado implica un cambio de postura del Ejecutivo, que ahora considera su permanencia un obstáculo.

El conflicto de interés es claro: Escribano está vinculado a EM&E, empresa de la que es fundador y expresidente. La fusión entre Indra y EM&E ha generado polémica porque el presidente de una compañía estaría participando en la integración con otra empresa de su propiedad.

Contexto estratégico: Indra como eje de la consolidación en defensa

La posible fusión con EM&E se enmarca en una estrategia más amplia que busca convertir a Indra en el eje de un gran proyecto industrial nacional.

El objetivo es crear un campeón español de defensa capaz de integrar capacidades tecnológicas, industriales y operativas bajo una misma estructura.

Esta consolidación permitiría reforzar la posición de España dentro del ecosistema europeo de defensa, donde la escala y la integración son cada vez más determinantes. Para avanzar en ese camino, Indra necesita resolver primero sus tensiones internas y estabilizar su gobernanza, ya que cualquier avance estratégico exige una dirección cohesionada y alineada.

Lectura política: el gobierno quiere desbloquear la fusión

El escenario político que rodea a Indra muestra una dinámica compleja marcada por fricciones entre la dirección de la compañía, la SEPI y el propio Gobierno.

La presión institucional busca desbloquear una fusión considerada estratégica, pero la incertidumbre sobre la gobernanza ha generado correcciones en bolsa y dudas entre los inversores. La tensión entre los buenos resultados obtenidos en el pasado y los riesgos que plantea el futuro inmediato sitúa a la empresa en un momento decisivo.

Cotización de las acciones de Indra

Las acciones de Indra presentan actualmente una caída superior al 17% desde máximos, perdiendo la gran mayoría del incremento que logró tras la presentación de resultados del pasado 26 de febrero. Aun así, la compañía, que en 2025 se posicionó como uno de los valores con mejor comportamiento del Ibex 35, sigue cotizando en positivo en el acumulado del año, con una subida de más del 10%.

Cómo comprar acciones de Indra desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Indra (IDR.ES), una de las compañías tecnológicas y de defensa más relevantes del panorama empresarial español y europeo, con presencia destacada en soluciones digitales, sistemas de seguridad y proyectos estratégicos.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.