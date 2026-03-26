- La fallida fusión entre Indra y EM&E ha fracturado el consejo y desatado un pulso entre Ángel Escribano y la SEPI, que exige su salida por conflicto de intereses
- La crisis de gobernanza ha provocado fuerte volatilidad en la acción, con una caída que supera el 2% desde el inicio del año
- La fallida fusión entre Indra y EM&E ha fracturado el consejo y desatado un pulso entre Ángel Escribano y la SEPI, que exige su salida por conflicto de intereses
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Ángel Escribano, presidente de Indra, enfrenta un consejo de administración dividido tras el fracaso de la fusión con su empresa familiar EM&E, impulsado por presiones del Gobierno a través de la SEPI. Esta crisis de gobernanza ha generado volatilidad en la cotización de la tecnológica de defensa, con caídas significativas en las últimas semanas.
Un consejo dividido
El segundo choque surgió por el intento de Indra de absorber EM&E, propiedad de Escribano (14,3% de Indra), lo que generó un conflicto de intereses al ser él presidente de ambas partes. La SEPI, con 28% del capital y controlada por el Gobierno, bloqueó la operación exigiendo su salida inmediata para resolverlo, pero Escribano retiró la propuesta y se mantiene en el cargo.
La tensión ha escalado durante todo el mes de marzo, con cartas públicas de la SEPI y reuniones infructuosas, dejando al consejo fracturado entre SEPI (3 escaños), Escribano (2) e independientes (7), que reclaman claridad.
Escribano resiste
La reunión celebrada ayer por El Consejo de Administración de Indra evitó decisiones drásticas: no se debatió la continuidad de Escribano ni la de Ignacio de los Mozos como CEO, pese a la presión gubernamental. Escribano salvó el segundo asalto sin mayoría simple para su cese, respaldado por fondos e independientes, aunque la SEPI recabó apoyos sin éxito.
Ahora, sin embargo, afronta diseñar una nueva estrategia industrial para reconquistar al mercado, enfocada en defensa y tecnología, tras logros como beneficio récord de 436 millones en 2025 y cartera de 16.000 millones.
¿Cómo ha afectado el conflicto con la SEPI a las acciones de Indra?
Desde que la SEPI propuso la sustitución de Escribano, las acciones de Indra han estado inmersas en una ola de volatilidad. El 25 de marzo, fecha en la que saltó la noticia, la compañía cerró la sesión con una caída de más del 4%. Este descenso se ampliaría dos jornadas después, a raíz del ultimátum de la SEPI, que llevó a la firma a registrar descensos de más del 4%. Después de que Escribano renunciase a la fusión con EM&E, Indra logró rebotar, pero hoy vuelve a cotizar en negativo.
Fuente : Plataforma de XTB
En concreto, las acciones de Indra firman hoy un descenso del 1,3%, lo que vuelve a demostrar la aversión al riesgo que genera la inestabilidad. Indra, que en el acumulado del año baja un 2,75%, cotiza un 10% por debajo de los niveles previos a la espectacular subida de su última presentación de resultados, en la que sus acciones llegaron a dispararse más de un 20% intradía.
Las divisiones en el seno de Indra o la salida forzada de Escribano podrían prolongar la presión vendedora en las acciones de Indra, distrayendo al valor de objetivos como competir con Thales o Leonardo.
¿Cómo comprar acciones de Indra?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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