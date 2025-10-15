Las acciones de Indra se disparan hoy un 5,3% después de que el Gobierno de España haya aprobado préstamos por 6.515 millones de euros destinados a proyectos de modernización del sector Defensa, la mayor adjudicación de financiación pública en el ámbito militar concedida en una sola empresa.

Indra es el epicentro del plan de Defensa del Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado una financiación total de 6.890 millones de euros en créditos sin interés (0%) para impulsar 18 nuevos Programas Especiales de Modernización (PEM) del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa. Indra será el principal beneficiario, con 6.515 millones, al participar tanto en proyectos propios como en consorcios junto a Escribano Mechanical & Engineering, Sapa, Santa Bárbara Sistemas y Telefónica.

Los fondos se destinarán a programas clave como sistemas de radio táctica (768 millones), vehículos de apoyo a cadenas (788 millones), conectividad aérea multidisciplinar (820 millones) y plataformas terrestres y de ruedas valoradas conjuntamente en más de 3.000 millones. Además, Indra liderará el desarrollo de componentes de defensa electrónica, radares, ciberseguridad y drones dentro del marco de modernización del Ejército.

Potencial estratégico

El Gobierno considera a Indra la empresa tractora del ecosistema nacional de defensa, con un papel central en la meta de elevar el gasto militar al 2% del PIB, en línea con los compromisos con la OTAN. Moncloa estima que estos programas movilizarán más de 23.000 empleos directos y 60.000 indirectos en la cadena de suministro tecnológica nacional.

La compañía, en la que el Estado mantiene un 28% a través de SEPI, planea además actualizar su plan estratégico para incorporar el “boom” del sector defensa y las sinergias tras la compra de Aertec, al tiempo que mantiene en estudio nuevas adquisiciones como Tecnobit (Oesía) para consolidar su liderazgo industrial.

Esta adjudicación consolida a Indra como columna vertebral del rearme industrial español, situando a la tecnológica de Ángel Escribano en el centro del nuevo ciclo inversor en seguridad y defensa que marcará el rumbo del sector en los próximos años.

Cotización de las acciones de Indra

El anuncio del Gobierno se ha traducido en una fuerte reacción en el mercado, con las acciones de Indra subiendo hasta los 42,46 euros por título. En el acumulado del año, Indra se revaloriza un 140% impulsado por el auge del gasto en defensa y las expectativas de beneficios futuros derivados de los contratos públicos.

