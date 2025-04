Las acciones de Indra lideran las caídas del Ibex 35

Batacazo en las acciones de Indra, que perdían un 21,5% en su precio en la apertura. En estos momentos, la compañía recupera parte de lo perdido y cede un 8,2% intradía, situándose junto con Sabadell como la empresa más bajista de la sesión en el Ibex 35. ¿Qué podemos esperar de las acciones de Indra a partir de ahora? El consenso de la Unión Europea es claro: aumentar el gasto individual de cada país en defensa y armamento hasta el umbral del 3% del PIB, como mínimo. España viene de invertir algo menos del 1,3%, por lo que el aumento esperado se cifra en miles de millones de euros. La hoja de ruta marcaba alcanzar el 2% para 2029 en España, pero este rumbo se ha visto drásticamente modificado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La celeridad necesaria en el incremento de inversión ha llevado a las acciones de Indra a dispararse en bolsa hasta un 55% en lo que va de año. Sin embargo, el terremoto arancelario de Trump ha irrumpido con correcciones en todos los sectores de la economía. Las cotizadas del sector defensa no se libran de las caídas, y para Indra han supuesto un importante vector negativo. Aun así, en el acumulado del año las acciones de Indra acumulan una subida cercana al 40%, gracias al rally alcista que ha experimentado a raíz de los rumores sobre el aumento del gasto militar en la Unión Europea. Opinión de XTB sobre Indra Desde XTB pensamos que en las próximas semanas, conforme se vayan alcanzando grandes acuerdos comerciales tras unas complejas negociaciones con Estados Unidos, en el caso de empresas como Indra volverá a pesar su sólida tendencia de crecimiento a largo plazo motivada por las inversiones que se esperan en los próximos años. Precio de las acciones de Indra Fuente : Xstation5

Gráfica de Indra con velas de 15 minutos ¿Cómo comprar acciones de Indra? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.