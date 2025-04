Lunes negro en las bolsas mundiales. La contundencia que han mostrado sobre la guerra arancelaria los miembros de la administración de Estados Unidos y el propio presidente durante el fin de semana han generado una mayor dosis de incertidumbre a un mercado bursátil que ha entrado en pánico. Las acciones europeas se desploman al inicio de la jornada mientras se profundiza la crisis mundial, lideradas por la caídas de los bancos, que vuelve a firmar una jornada muy negativa. En este contexto, las acciones del Sabadell, que ya en la jornada del viernes se posicionaron como las más bajistas del sector, vuelven a liderar las caídas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones del Sabadell se desploman Las caídas en el sector bancario son de nuevo las más importantes del mercado junto con las empresas de defensa. Las acciones del Sabadell retroceden un 12% y lideran de nuevo los descensos del selectivo nacional, mientras que Bankinter cae un 10% y Unicaja un 11%. Las acciones del Banco Santander, BBVA y Caixabank, por su parte, se anotan caídas de entorno a un 9%. La resiliencia de los mercados emergentes está favoreciendo el comportamiento de las tres grandes entidades financieras del país sobre el resto del sector. Los bancos españoles descontaban unas expectativas muy optimistas para este 2025, pero los aranceles de Trump han supuesto un importante choque de realidad. Los bancos, debido a su comportamiento cíclico y su dependencia de la actividad económica, sufren ante la expectativa de una menor actividad, de menores solicitudes de crédito o consumo o de la parálisis de las compañías ante la incertidumbre global, lo cual limita gran parte de sus beneficios en áreas como las fusiones o adquisiciones, salidas a bolsa o emisiones de deuda. Los spreads de crédito, es decir, el diferencial que tienen que pagar las empresas a los inversores para compensar un mayor riesgo que el que tienen los gobiernos, empiezan a subir de manera vertiginosa lo cual podría ser el inicio de un mayor riesgo de default. Las empresas se podrían ver abocadas a unos menores ingresos y un pago de la deuda más elevada, limitando la actividad de los bancos. El BCE debería de realizar nuevas medidas de estímulo y además los ingresos por comisiones también se ven amenazados debido a la ola de ventas de activos de mayor riesgo a nivel mundial. Esta jornada de lunes es la tercera consecutiva en la que los bancos españoles retroceden, pero pese a las notorias caídas, en el acumulado del año las entidades todavía mantienen la cotización en positivo. Las acciones del Sabadell, que se están viendo profundamente impactadas, mantienen un crecimiento del 12,46%, mientras que Bankinter crece un 9,33% y Unicaja un 12,14%. Las acciones de BBVA acumulan una subida del 13,76%, mientras que Caixabank avanza un 11,65%. Las acciones del Banco Santander, por su parte, son las que mejor mantienen el tipo, manteniendo en el acumulado del año una subida del 15,70%. Aun así, desde la imposición de los aranceles de Trump, las entidades españolas han perdido buena parte de las subidas registradas desde inicio del año. ¿Hasta dónde llegarán las caídas de los bancos? Nuestro escenario base es que los mercados continúen bajando hasta que la administración Trump se aleje de los aranceles y se oriente hacia recortes de impuestos, un mayor suministro de energía, desregulación y un aumento agresivo del techo de la deuda. Un titular del presidente podría ayudar a solventar parte del pesimismo actual, pero ahora parece algo improbable. El mercado necesita un tiempo muerto para respirar. Una recesión estadounidense que arrastre a gran parte de la economía mundial no es nuestro escenario base, pero es cada vez más realista. En el corto plazo, creemos que es más probable que el flujo de noticias siga empeorando, con noticias sobre posibles represalias de la UE, la respuesta de Estados Unidos contra China o el fin de las exenciones a los productos farmacéuticos y semiconductores. ¿Cómo comprar acciones del Sabadell? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones del Sabadell para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

