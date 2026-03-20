Parece que finalmente la polémica fusión de Indra y EM&E ha llegado a un punto muerto. El resultado ha sido mixto: ayer las acciones de Indra registraban un desplome superior al 12%, pero hoy han llegado a subir más de un 3% y actualmente se mantienen alrededor de un 2% en positivo.

Indra cede ante la presión desde la SEPI

El martes saltó la noticia de que el Gobierno habría solicitado a la SEPI que proponga la destitución de Ángel Escribano como presidente de Indra. Según publicaba El Confidencial, el Ejecutivo incluso quería que su salida se produjera antes del Consejo de Administración del 25 de marzo. El motivo principal sería un posible conflicto de interés derivado de la fusión entre Indra y EM&E, empresa vinculada al propio Escribano.

Posteriormente, el miércoles por la noche, se anunciaba un comunicado emitido por la presidenta de la SEPI, Belén Gualda González, en el que expresaba su preocupación por el conflicto de intereses generado por la operación. “Este conflicto debería despejarse antes de acometer el análisis de la operación”, declaró Gualda. Este comunicado confirmada de forma explícita los rumores del pasado martes y provocó una fuerte caída en las acciones de Indra.

Hoy, finalmente, se ha puesto fin a este problema con la renuncia de los Escribano a cualquier operación de fusión con EM&E, evitando así que Ángel Escribano tuviera que abandonar la presidencia de Indra.

La SEPI complica la creación de un gigante de la defensa en España

La posible fusión entre Indra y EM&E formaba parte de una estrategia más amplia que buscaba convertir a Indra en el eje de un gran proyecto industrial nacional. El objetivo era crear un campeón español de defensa capaz de integrar capacidades tecnológicas, industriales y operativas bajo una misma estructura. Desde sus inicios, sin embargo, la fusión ha generado multitud de dudas, que han acabado cristalizando en este cese temporal del proceso.

Las acciones de Indra rebotan: ¿qué ve el mercado?

Tras la caída de ayer, las acciones de Indra pasan a estar un 22% por debajo de máximos y apenas un 5% arriba desde inicio de año.

Sin embargo, después de los anuncios de ayer y de la mala acogida inicial del comunicado de la SEPI, hoy las acciones de Indra suben un 2%, lo que podría deberse a un rebote técnico y a que el fin de las tensiones en la directiva, junto con la continuidad de Ángel Escribano, esté siendo interpretado de forma positiva.

La compañía se encuentra ahora en un punto de inflexión clave, en el que los inversores quieren comprobar si Indra es capaz de mantener el crecimiento en ingresos prometido y si puede seguir impulsando su negocio en un escenario geopolítico cada vez más complejo, donde todo apunta a que el gasto público en defensa continuará al alza.

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