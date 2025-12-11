El consejo de administración de Indra ha concluido que la fusión con Escribano Mechanical & Engineering encaja en su hoja de ruta estratégica y ha expresado ese respaldo por unanimidad, pero sin aprobar todavía la operación ni fijar una ecuación de canje definitiva. El paso clave es que el máximo órgano de gobierno despeja dudas de conflicto de interés y valida el encaje industrial, mientras mantiene el calendario de cierre efectivo para 2026, una vez estén auditadas las cuentas de 2025.

Indra da el visto bueno a la fusión con Escribano

Según la comunicación remitida a la CNMV, el consejo de Indra ha analizado los informes del equipo directivo, de la comisión ad hoc de consejeros independientes y de asesores externos, y ha concluido por unanimidad que una potencial fusión con Escribano es “coherente con la estrategia” del grupo. La compañía subraya, sin embargo, que este acuerdo no equivale a aprobar ya la operación, sino a fijar una posición política clara: el consejo está a favor de seguir adelante con el proceso y de prepararlo como paso previo a una decisión final.

En términos de gobernanza, este respaldo llega después de meses de debate interno sobre el posible conflicto de interés derivado de que el presidente de Indra, Ángel Escribano, y un consejero sean, a la vez, socios en la propia EM&E a través del consorcio TESS Defence. Para responder a esas dudas se creó una comisión de independientes que ha trabajado con asesores como Renaissance Strategic Advisors y Oliver Wyman, y cuyos informes han servido de base para que el consejo cierre filas a favor de la coherencia estratégica de la integración.

Postura de la SEPI

Este respaldo llega semanas después de que la SEPI, primer accionista de Indra con cerca del 28%, forzara a aplazar el núcleo de la operación hasta disponer de las cuentas cerradas de 2025 de ambas compañías. El holding público pidió una nueva due diligence con cifras actualizadas, lo que desplaza el cierre real de la fusión, como mínimo, hasta el segundo trimestre de 2026, cuando estén listas las nuevas valoraciones y se pueda fijar una ecuación de canje más sólida.

El retraso no ha supuesto frenar el diseño de la operación, sino espaciar las decisiones críticas para que reflejen mejor la evolución del negocio de Defensa en un entorno muy condicionado por la guerra de Ucrania y por la posibilidad de un acuerdo de paz en la región, que podría cambiar el perfil de pedidos futuros. De hecho, en el mercado se asume que el consejo de diciembre da el “pistoletazo de salida” formal al proceso de integración, pero dejando la firma definitiva y el canje de acciones para cuando exista visibilidad plena sobre los resultados de 2025.

Objetivo industrial y encaje estratégico

Indra aspira con esta fusión a consolidarse como campeón nacional de Defensa, integrando a un proveedor clave de sistemas electro-ópticos, estaciones de armas remotas y otros equipos que hoy ya fabrica para programas como el vehículo 8x8 Dragón a través del consorcio TESS Defence.

El encaje industrial es evidente: Indra aporta capacidades en mando y control, electrónica, radares y sistemas integrados, mientras Escribano refuerza la parte de sistemas de armas y componentes críticos, generando un holding empresarial con mayor escala y palanca de exportación. El mecanismo previsto es una fusión vía canje de acciones, no un pago en efectivo, de modo que los actuales dueños de Escribano pasarían a ser accionistas significativos de Indra una vez cerrada la transacción. La gran incógnita sigue siendo la valoración de EM&E, cuyo rango (en torno a 1.000–1.500 millones de euros) y su fuerte crecimiento con contratos de Defensa obligan a ser muy cuidadosos con el precio para no diluir en exceso al accionista actual de Indra.

Cotización de las acciones de Indra

La operación de fusión se ha traducido en episodios de volatilidad para las acciones de Indra, ya que el mercado ha reaccionado de forma mixta, alternando fases de entusiasmo por el refuerzo del perímetro empresarial con correcciones cada vez que se filtraban tensiones internas o nuevos retrasos en el calendario. Para el inversor, el respaldo unánime del consejo despeja el riesgo de bloqueo político, pero mantiene abiertas dos variables clave: el precio final que se reconocerá a Escribano y el impacto que pueda tener un eventual cambio de ciclo en el gasto militar europeo sobre la cartera futura del grupo combinado.

En estos momento, las acciones de Indra bajan un 0,4%. No obstante, en el conjunto de 2025 la cotizada ha mostrado un excepcional rendimiento, convirtiéndose en la compañía más alcista del Ibex 35 tras revalorizase un 176%.

