Durante las últimas semanas parece inevitable no leer el nombre de Elon Musk en un titular financiero.

El famoso empresario estadounidense es, sin duda, una de las figuras más influyentes del panorama corporativo, y desde inicios de año sus movimientos ha ocupado portadas: primero con la fusión de SpaceX y xAI, después con los rumores de una salida a bolsa cercana, más tarde con la confirmación de su polémica IPO y ahora con una nueva ola de especulación sobre una posible fusión entre Tesla y SpaceX.

Pero ¿es posible una fusión entre Tesla y SpaceX? Y en caso de serlo, ¿sería esta la empresa más potente de Wall Street?

Los rumores no son humo: un inversor clave de SpaceX alimenta la teoría de la fusión con Tesla

Los rumores sobre la posible fusión entre Tesla y SpaceX no son simples titulares diseñados para generar ruido. La razón por la que esta hipótesis ha ganado fuerza son las declaraciones de Peter Diamandis, uno de los primeros inversores de SpaceX.

Según Diamandis, la unión entre ambas empresas “no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo”. Esta operación, apunta, sería un paso lógico dentro de la estrategia de Musk y permitiría al empresario consolidar su poder de voto.

Actualmente, Elon Musk controla supuestamente el 85% de SpaceX, pero no posee el mismo nivel de dominio sobre Tesla, que cotiza en bolsa y está sujeta a la influencia de grandes accionistas institucionales. Una integración crearía una estructura más cohesionada y alineada con su visión, combinando capacidades terrestres y espaciales en un único ecosistema tecnológico.

La posible fusión abriría la puerta a una infraestructura combinada que conectaría:

La red de robotaxis Cybercab

Los vehículos eléctricos de Tesla

La capacidad energética, satelital y de cómputo de SpaceX

El resultado sería un entramado operativo capaz de transformar sectores como el transporte autónomo, la energía distribuida y la conectividad global.

¿Qué tamaño tendría el gigante resultante de la fusión entre Tesla y SpaceX?

Una vez visto que los rumores no parecen infundados, es interesante analizar qué supondría realmente esta fusión y si daría lugar a una de las mayores compañías del mundo, con exposición simultánea a los sectores más punteros del momento: IA, chips, robótica, espacio y robotaxis.

Capitalización bursátil combinada

Si usamos los datos de 2025:

Capitalización estimada de SpaceX en su salida a bolsa: 1,75 billones

Capitalización actual de Tesla: 1,38 billones

Esto daría lugar a una capitalización combinada de 3,13 billones de dólares, situando al nuevo conglomerado en cuarto lugar mundial, solo por detrás de:

NVIDIA: 5,14 billones

Alphabet: 4,69 billones

Apple: 4,57 billones

Por debajo quedarían gigantes como:

Amazon: 2,92 billones

Microsoft: 3,07 billones

Meta: 1,61 billones

Broadcom: 2 billones

Micron: 1,05 billones

Ingresos combinados

Si en vez de fijarnos en capitalización miramos ingresos del primer trimestre de 2026, vemos lo siguiente:

SpaceX: 4.694 millones

Tesla: 22.387 millones

Total conjunto: 27.081 millones

Esto situaría al conglomerado en séptimo lugar entre las mayores empresas estadounidenses por ingresos, por delante de Broadcom y Micron, pero por detrás de gigantes como:

Amazon: 181.500 millones

Apple: 111.184 millones

Microsoft: 82.886 millones

Nvidia: 81.615 millones

Alphabet: 94.668 millones

Meta: 56.311 millones

Micron: 23.850 millones

Broadcom: 22.064 millones

La conclusión es clara: aunque la nueva empresa resultante de la posible fusión entre Tesla y SpaceX generaría menos ingresos que los gigantes tradicionales, su valoración sería extraordinariamente alta, reflejando el potencial de crecimiento en los sectores más innovadores de Wall Street.

Musk en el centro de la polémica

La fusión entre Tesla y SpaceX permitiría a Musk optimizar recursos, acelerar proyectos interplanetarios y reforzar su posición en tecnologías críticas. La sinergia entre la ingeniería de Tesla y la red satelital de SpaceX podría crear un conglomerado con una capacidad de ejecución sin precedentes.

Por ahora no existe confirmación oficial, pero las palabras de Diamandis han devuelto el debate al centro de la conversación tecnológica. Para muchos, la cuestión ya no es si Musk dará el paso, sino qué evento será el detonante definitivo.

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Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite operar con Tesla sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.