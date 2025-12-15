Las acciones de la Juventus protagonizan un fuerte repunte bursátil después de que su accionista mayoritario, Exor, el holding de inversiones de la familia Agnelli, rechazara una propuesta de compra presentada por la empresa de criptomonedas Tether.

Exor rechaza a Tether

Según informa Bloomberg, Tether ofreció el pasado viernes por la noche 2,66 euros por acción para adquirir el 65,4% de la participación de Exor en el club turinés, lo que situaba la valoración total de la Juventus en unos 1.100 millones de euros. La propuesta fue desestimada rapidamente por Exor, que comunicó en una carta su falta de interés en vender su participación a la firma de criptomonedas o a cualquier otro potencial comprador.

Durante el fin de semana, el consejo de administración de Exor se reunió para revisar la propuesta y la rechazó por unanimidad. Esta negativa tuvo una recepción muy positiva en el mercado, con las acciones de la Juventus despuntando un 12,2% en estos momentos, lo que le permite alcanzar los 2,47 euros. Se trata del mayor avance bursátil del club italiano desde noviembre de 2024.

El accionista mayoritario de la Juventus está inmerso en otros movimientos

La oferta de Tether coincide con un período de cambios relevantes para la familia Agnelli, que está revisando su cartera de inversiones en medio de transformaciones profundas en la industria automovilística. Exor, accionista principal de Stellantis y Ferrari, ya acordó este año la venta de su división de camiones Iveco a Tata Steel y la empresa de defensa Leonardo (LDO.IT). Además, mantiene conversaciones para desprenderse del grupo editorial Gedi Gruppo, editor entre otros de La Repubblica, en favor del conglomerado griego Antenna. La posible venta de este medio ha desatado preocupación en el Gobierno italiano. El ministro de Exteriores declaró el domingo que Gedi debería permanecer bajo control nacional para proteger la libertad de prensa.

El valor neto de los activos de Exor se ha multiplicado por más de tres en la última década, pasando de 11.000 millones de euros a más de 36.000 millones a principios de verano, consolidando su posición como una de las firmas de inversión más poderosas de Europa.

Las acciones de la Juventus suben un 12,2% en estos momentos. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de la Juventus cotizan en negativo, con un descenso del 17%.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de la Juventus?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de la Juventus (JUVE.IT) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.