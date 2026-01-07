El Ibex 35 abre con dudas

- El Ibex 35 cotiza plano
- Indra sigue en subida libre
- Repsol empieza a tener dudas
El Ibex 35 abre la sesión de hoy con dudas y apenas cae un 0,09%. Este comportamiento podría verse como un éxito dadas las caídas de la mayoría de selectivos europeos, menos el DAX alemán. El selectivo español se toma una pausa en un rally que parece que en 2026 sigue vigente a pesar de las altas valoraciones. Recordad que podéis leer la tesis del Ibex 35 pinchando aquí.
Empresas que más suben del Ibex 35
Las acciones de Indra vuelven a liderar la sesión del selectivo español y se anotan subidas de alrededor del 3-4%. Este movimiento se produce a pesar de que aunque el sector defensa europea sube, no lo hace con tanta fuerza. El valor sigue siendo relativamente más barato que el resto del sector y esto se está interpretando como una oportunidad en medio del nuevo repunte de tensiones geopolíticas después de la captura de Maduro. ArcelorMittal está repuntando más de un 2%, mientras que ACS hace algo similar. En general las compañías industriales están teniendo un buen comportamiento.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Las acciones de Repsol copan la parte baja del Ibex 35 y caen un 2%. La realidad es que aunque Estados Unidos pretenda tener el control de la industria petrolera venezolana y eso a priori es una buena noticia para la española, la realidad es que todavía no está claro que Repsol pueda exportar petróleo para saldar la deuda que Venezuela tiene con ella. Por otro lado, Puig no termina de despegar y los inversores tienen dudas, al igual que lo que refleja hoy el sector bancario.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
