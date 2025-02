Las acciones de las empresas de semiconductores se hunden

Las acciones de las empresas de semiconductores caen durante la sesión de hoy debido a los esfuerzos de Estados Unidos de limitar los avances tecnológicos de China a base de nuevas restricciones. El objetivo general de Washington es impedir que China siga desarrollando una industria de semiconductores que pueda impulsar su inteligencia artificial y sus capacidades militares. Trump lastra las acciones de las empresas de semiconductores El gigante de chips Nvidia, que presenta mañana sus resultados trimestrales, cae antes de la apertura de mercado. La empresa holandesa ASML Holding y la suiza STMicroelectronics también bajan con fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detallara más medidas para frenar la industria china de semiconductores e instara a sus aliados a hacer lo mismo. Tampoco se ha librado de las caídas el índice tecnológico Hang Seng, que llegó a caer un 4,4% esta madrugada haciendo un parón al rally alcista generado desde la irrupción de DeepSeek. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El nivel de aislamiento que quiere conseguir Donald Trump sobre China es tal que personas de la nueva administración americana se han reunido recientemente con sus homólogos japoneses y holandeses para tratar la posibilidad de restringir que los ingenieros de Tokyo Electron y ASML Holding realicen mantenimiento de equipos semiconductores en China. La incertidumbre sobre cómo las políticas de la nueva administración estadounidense afectarán el crecimiento global y las alianzas económicas y políticas establecidas desde hace mucho tiempo ha llevado a los inversores a reducir el riesgo y a recurrir a activos refugio, como los bonos del Tesoro o el oro, que ha vuelto a marcar recientemente sus máximos históricos.



