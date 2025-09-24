Las acciones de Lithium Americas se disparan

Lithium Americas se ha convertido en una de las protagonistas de la jornada tras un repunte extraordinario en el valor de sus acciones. Los títulos llegaron a dispararse más de un 81% después de que trascendiera que la administración estadounidense estudia la posibilidad de adquirir hasta un 10% de la compañía.

Las acciones de Lithium Americas (LAC.US), minera con sede en Vancouver con operaciones en Estados Unidos, se dispararon cerca de un 80% hoy miércoles, impulsadas por la noticia de que la administración Trump evalúa adquirir una participación directa en la compañía. La propuesta surge en paralelo a las negociaciones para reestructurar un préstamo de 2.200 millones de dólares concedido por el Departamento de Energía, destinado a financiar el megaproyecto de litio Thacker Pass, ubicado en Nevada.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por CNBC y Reuters, la Casa Blanca planteó la posibilidad de quedarse con una fracción de las acciones mientras se revisan los plazos de pago de la deuda. En estas conversaciones, Lithium Americas y su socio General Motors (GM.US) solicitaron aplazar parte de las obligaciones financieras a años posteriores, lo que llevó al gobierno a exigir una compensación en forma de capital.

Fuente: Plataforma de XTB

Washington busca su independencia sobre proveedores extranjeros

El proyecto Thacker Pass, considerado el mayor depósito de litio en Estados Unidos, busca transformar el suministro de baterías en el país y consolidar a General Motors como un actor clave en la cadena de valor de los vehículos eléctricos (EV). La automotriz ya ha comprometido una inversión de 625 millones de dólares, con la que aseguró una participación del 38% en el desarrollo de la mina, mientras que Lithium Americas mantiene el 62% y el control operativo. El yacimiento se ubica en una antigua formación volcánica que concentra vastos recursos de este mineral estratégico para la transición energética y la industria de los coches eléctricos.

La operación se enmarca en una estrategia más amplia de Washington para involucrarse directamente en la cadena de suministro de minerales críticos. En julio, el Departamento de Defensa adquirió un 15% de participación en MP Materials, minera de tierras raras con sede en Las Vegas, cuyas acciones se han duplicado desde entonces. La diferencia en este caso es que Lithium Americas está constituida en Canadá, lo que implica que cualquier acuerdo requeriría la aprobación del gobierno canadiense.

Thacker Pass, previsto para iniciar operaciones en 2027, está llamado a convertirse en uno de los principales yacimientos de litio de Norteamérica. Este recurso es fundamental para la producción de baterías de vehículos eléctricos, un sector en el que Estados Unidos busca reducir su dependencia de proveedores extranjeros, especialmente de China. Aunque el acuerdo aún no está cerrado, desde la administración aseguran que las conversaciones avanzan de manera positiva y que el proyecto cuenta con amplio respaldo político. Para Lithium Americas, la eventual entrada del gobierno federal como accionista representaría un apoyo financiero y estratégico crucial en un momento decisivo para la industria del litio en la región.

Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa