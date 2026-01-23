- Las acciones de Mapfre siguen en tendencia bajista
- El foco se pone en Brasil


Las acciones de Mapfre se vuelven a ubicar en la cola del Ibex, con un desplome del 3% que se ha acelerado a medida que avanzaba la sesión. De hecho, esta semana acumula una caída que supera el 10%. ¿Qué está pasando?
Los inversores venden las acciones de Mapfre
Los inversores están liquidando sus posiciones en Mapfre y la compañía ya cae un 11% en este 2026. Sin embargo, no hay grandes datos negativos. Si bien esta semana experimentó una bajada de recomendación por parte de una casa de análisis, el contexto no parece haber cambiado demasiado con respecto el 2025.
Mapfre se puede seguir beneficiando de los actuales tipos de interés, dado que la parte de ahorro está condicionada por los productos con partes "garantizadas", sólo disponibles cuando los tipos lo permiten. En ese sentido, debería tener un comportamiento similar al de la banca, aunque el sector español está teniendo un comportamiento dispar en este inicio de año.
Por su parte, el foco se está poniendo en Brasil, que representa el 25% del beneficio neto de Mapfre, y donde tiene un ROE por encima del 27%. En ese sentido, el mercado espera una normalización de ese retorno, lo que disminuiría la rentabilidad global de la compañía.
Las acciones de Mapfre caen un 11% en este inicio de 2026.
