Las acciones de Mapfre se vuelven a ubicar en la cola del Ibex, con un desplome del 3% que se ha acelerado a medida que avanzaba la sesión. De hecho, esta semana acumula una caída que supera el 10%. ¿Qué está pasando?

Los inversores venden las acciones de Mapfre

Los inversores están liquidando sus posiciones en Mapfre y la compañía ya cae un 11% en este 2026. Sin embargo, no hay grandes datos negativos. Si bien esta semana experimentó una bajada de recomendación por parte de una casa de análisis, el contexto no parece haber cambiado demasiado con respecto el 2025.

Mapfre se puede seguir beneficiando de los actuales tipos de interés, dado que la parte de ahorro está condicionada por los productos con partes "garantizadas", sólo disponibles cuando los tipos lo permiten. En ese sentido, debería tener un comportamiento similar al de la banca, aunque el sector español está teniendo un comportamiento dispar en este inicio de año.

Por su parte, el foco se está poniendo en Brasil, que representa el 25% del beneficio neto de Mapfre, y donde tiene un ROE por encima del 27%. En ese sentido, el mercado espera una normalización de ese retorno, lo que disminuiría la rentabilidad global de la compañía.

Las acciones de Mapfre caen un 11% en este inicio de 2026.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Mapfre?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Mapfre (MAP.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.