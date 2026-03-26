El Ibex 35 ha vuelto a iniciar la sesión bursátil en rojo, al igual que los índices de otros países europeos. Después de tres sesiones consecutivas cerrando en verde, el selectivo español cae hoy un 0,9%, en un contexto donde la inestabilidad del conflicto en Oriente Medio continúa lastrando su rendimiento.

En la parte baja del índice encontramos a los mismos valores que han venido sufriendo en los últimos días, donde el repunte del petróleo se traslada casi de forma inversa a compañías como ArcelorMittal, Acerinox, IAG o algunos valores financieros. Sin embargo, en la parte alta del selectivo destaca una compañía por encima incluso del actor defensivo por excelencia del índice, Repsol. La acción protagonista es Merlin Properties, que sube un 1,9% en una jornada en la que la mayor parte del índice cotiza en rojo.

Merlin Properties cierra una ampliación de capital de más de 700 millones

Las acciones de Merlin Properties lideran el selectivo español tras conocerse nuevas noticias sobre su ampliación de capital, las cuales han sido bien recibidas por los inversores. La compañía ha cerrado con éxito una ampliación de capital cercana a los 767 millones de euros, mediante la emisión de 56,27 millones de nuevas acciones, destinadas a financiar la tercera fase de su ambicioso plan de centros de datos.

Según el documento remitido a la CNMV, el precio de emisión se ha situado en 13,64 euros por acción, de los cuales un euro corresponde al valor nominal y 12,64 euros a la prima de emisión. Este precio coincide exactamente con el cierre del miércoles 25 de marzo, lo que implica que las acciones se han emitido sin descuento.

La ampliación se ha realizado mediante una colocación acelerada, en la que grandes entidades y accionistas relevantes, como Banco Santander y Nortia Capital, han suscrito nuevas acciones de Merlin Properties, elevando su participación hasta el 24,7% y el 8,5%, respectivamente.

Además, ambas entidades han acordado un lock-up de 60 días, lo que refuerza la interpretación de una fuerte confianza en la revalorización futura de la compañía y en la dirección estratégica que está tomando.

Los fondos financiarán la Fase III del plan de centros de datos

Merlin Properties, tradicionalmente enfocada en oficinas, centros comerciales y otros activos inmobiliarios, lleva varios años reorientando su estrategia hacia la construcción de centros de datos, un negocio con un enorme potencial ante el auge de la inteligencia artificial.

El principal reto de esta transición es la elevada inversión necesaria para construir los centros, instalar el hardware y asegurar el acceso a energía. Para evitar un aumento excesivo del endeudamiento, la compañía ha optado por financiar la expansión mediante ampliaciones de capital.

El capital captado en las ampliaciones de capital se destinará íntegramente a la Fase III del plan de centros de datos, que contempla 412 MW adicionales y una inversión de 4.470 millones de euros en los próximos seis años.

La inversión total (entre las tres fases) asciende a más de 7.000 millones de euros. Con este plan, Merlin Properties acelera su transición desde una inmobiliaria tradicional hacia un operador de infraestructura digital, alineado con la creciente demanda de capacidad de computación impulsada por la IA.

Opinión de los expertos de XTB: la ampliación de capital que refuerza la narrativa de Merlin Properties

Las ampliaciones de capital suelen despertar recelos entre los inversores: diluyen al accionista existente y, en muchos casos, se interpretan como un síntoma de debilidad financiera. Sin embargo, la operación anunciada por Merlin Properties rompe ese patrón.

Conviene recordar que no es la primera vez que la compañía recurre al mercado para financiar su expansión. En 2024 ya captó 920 millones de euros con un descuento del 4,67%, también destinados a su estrategia de centros de datos y con un fuerte respaldo institucional. La diferencia ahora es significativa, Merlin Properties ha logrado recaudar 767 millones sin aplicar ningún descuento, algo poco habitual en el sector y que contrasta con la operación anterior. Lejos de mostrar fatiga inversora, el apoyo de los grandes accionistas se ha reforzado, acompañado además por restricciones de venta sobre los nuevos títulos que subrayan la confianza en el proyecto.

Otro elemento clave de la operación es el destino del capital. No se trata de tapar agujeros ni de refinanciar deuda, sino de financiar un pilar estratégico de la compañía: la expansión de su plataforma de data centers. Es una inversión que promete retornos elevados y que permite a Merlin evitar un aumento excesivo del apalancamiento, preservando la solidez de su balance. En un entorno de tipos aún elevados, esta disciplina financiera es especialmente valorada.

Además, tampoco puede obviarse que el mercado llevaba tiempo anticipando un movimiento de este tipo. El consejo de Merlin Properties había aprobado la posibilidad de realizar ampliaciones de hasta el 20% durante cinco años, la compañía ya tenía un historial reciente de operaciones similares y su plan estratégico 2026–2030 contempla una inversión de 4.470 millones exclusivamente en centros de datos. Para analistas e inversores, era evidente que un proyecto de tal magnitud requeriría financiación adicional más allá del flujo de caja operativo. En ese sentido, parte del impacto dilutivo ya estaba descontado en la cotización.

En un momento en el que el negocio tradicional de oficinas y centros comerciales afronta incertidumbres (desde la evolución del empleo hasta los cambios en hábitos de consumo), Merlin ha logrado cambiar la narrativa. Su apuesta por convertirse en un actor clave en la infraestructura digital ibérica, con una inversión total cercana a los 7.840 millones en tres fases, ha convencido al inversor institucional de que la transformación es real y viable. Y la respuesta positiva del mercado a esta ampliación de capital es la mejor prueba de ello.

Conclusión: el mercado aplaude la ampliación de capital

En resumen las acciones de Merlin avanzan hoy un 1,9% en bolsa, debido a la alta demanda de la ampliación de capital dirigida a acometer la tercera fase de inversión en centros de datos.

El mercado ha premiado una operación realizada sin descuento, acompañada de restricciones de venta sobre los nuevos títulos y del incremento de participación por parte de accionistas de referencia como Banco Santander y Nortia Capital.

Cómo comprar acciones de Merlin Properties desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Merlin Properties (MRL.ES), una de las compañías inmobiliarias más relevantes de España y líder en activos de oficinas, logística y, cada vez más, infraestructura digital gracias a su ambicioso plan de centros de datos.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita operar con Merlin sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.