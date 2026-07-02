Las acciones de Meta se disparan un 8%. ¿Nueva línea de negocio?

Evolución bursátil e inversión: El anuncio de sus planes en la nube provocó un fuerte repunte inicial en la cotización de las acciones de Meta. Sin embargo, en el cómputo global de este año 2026 los títulos acumulan una pérdida del 5%, aunque la empresa continúa integrada dentro de la Selección de Ideas de Inversión en bolsa de XTB.

Suscripciones y retos de rentabilidad: Para diversificar sus ingresos y mitigar el elevado gasto de capital, la empresa complementará su estrategia con modelos de suscripción mensual en Meta AI y en redes sociales como Facebook o Instagram. A pesar del enorme mercado potencial que representan sus miles de millones de usuarios, este modelo afronta el desafío de absorber demasiada capacidad computacional en un segmento donde los competidores operan habitualmente con pérdidas.

Las acciones de Meta despegaron ayer un 8% tras conocerse que la compañía está desarrollando planes para estructurar un negocio de infraestructura en la nube que venderá acceso a modelos y potencia de cálculo de inteligencia artificial. Algo que ya se había planteado, pero no de una manera tan clara. ¿Qué supone esto para Meta? Recordad que Meta es una de las empresas que forman parte de la Selección de Ideas de XTB para Invertir en Bolsa.

Nueva línea de negocio para Meta

De esta forma, Meta establecerá una nueva vía de competencia directa frente a líderes consolidados de la industria como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud. Sin embargo, no pensamos que sea el objetivo principal. La empresa busca de esta manera generar ingresos adicionales a partir del excedente de su capacidad computacional vendida a clientes externos. Si bien esto es algo que Mark Zuckerberg ya había comentado anteriormente, ahora si que se está planteando de manera seria.

Aquí surgen algunas preguntas, como si esto se va a quedar únicamente como un negocio secundario o la compañía pretende en el futuro no solo vender capacidad excedente, sino desarrollar el negocio. El problema de este punto es que desarrollar nube también es costoso. De hecho, esto lo hemos visto en otras empresas como Microsoft, donde a pesar del aumento de los ingresos, el margen del segmento de la nube se ha contraído. Parte de esto se puede achacar al acuerdo que mantenía con OpenAI, pero igualmente hablamos de un negocio en el que las economías de escala ya no están funcionando como lo hacían apenas hace 3 años.

Dado que el objetivo de Meta es rentabilizar el exceso de capacidad, creemos que puede ser una noticia positiva y que ayudará a generar unos ingresos extras que irán dirigidos al propio desarrollo de la IA. Ahora bien, el salto a una nueva línea de negocio principal puede ser peligroso y consideramos que no es adecuada dado el punto en el que nos encontramos.

Zuckerberg continúa buscando nuevas fuentes de ingresos

Hay que recordar que en junio Meta ya anunció un modelo de suscripción para sus apps que permitirá desbloquear nuevas funcionalidades. Además, también habrá suscripciones para Meta AI que irán desde 7,99$ al mes hasta 19,99$, mientras que el de Instagram Plus y Facebook será de 3,99$ al mes y el de WhatsApp Plus de 2,99$ al mes.

Teniendo en cuenta que Meta tiene unos 3.560 millones de usuarios en el conjunto de sus apps, hablamos de un mercado potencial de más de 170.000 millones de dólares en ingresos anuales si todos los usuarios compran la suscripción de Instagram o Facebook. Si asumimos que el 5% de los usuarios de Meta adquieren una de esas suscripciones, hablamos de unos ingresos anuales de unos 8.500 millones de dólares. Esta cifra está lejos de los casi 60.000 millones dólares que la compañía consiguió en 2025, pero supondría una fuente de ingresos extras que ayudarían a mantener el ritmo de capex. Si sumamos una tasa de aceptación del 3% en su modelo de Meta AI hablamos de unas 106 millones de personas usando la suscripción, que si asumimos que es la básica sumamos otros 23.000 millones de dólares. Es decir, incluso con tasas de uso bajas, el negocio podría generar unos 30.000 millones de dólares adicionales al año. La pregunta es cuánta capacidad absorberían esas suscripciones de la capacidad usada por Meta, ya que como vemos en empresas como OpenAI, Anthropic o xAI, es un modelo de negocio que genera pérdidas.

Las acciones de Meta caen un 5% en este 2026.

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