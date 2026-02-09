- Las acciones de Novo Nordisk rebotan un 8% tras la retirada del imitador oral de Wegovy por parte de Hims & Hers, un giro que cambia por completo el ánimo del mercado.
- Después de una semana desastrosa con caídas superiores al 15%, este repunte devuelve algo de oxígeno a los inversores.
- La retirada elimina un riesgo competitivo inmediato, aunque Eli Lilly sigue siendo el rival que realmente marca el paso.
Después del terrible desempeño de la semana pasada, pocos analistas esperaban una recuperación rápida de Novo Nordisk. La compañía llegó a desplomarse más de un 15% en solo dos días, pero hoy está recuperando parte de esas pérdidas tras un anuncio totalmente inesperado que ha disparado su valor más de un 8% en Bolsa.
Las acciones de Novo Nordisk rebotan
Novo Nordisk se ha posicionado como uno de los valores más populares del mercado europeo gracias a sus tratamientos para la diabetes, la obesidad y otras enfermedades metabólicas, aunque en los últimos años ha mostrado un comportamiento volátil que ha impactado en su rendimiento.
La compañía danesa, que llegó a posicionarse como la empresa más valiosa de Europa, vio cómo en 2025 su valor se reducía a la mitad y cómo su posición de oro dentro del parqué bursátil europeo se veía lastrada, rompiendo así la tendencia alcista que mostraba desde 2021 hasta mediados de 2024.
La compañía, que se ha beneficiado del boom desde la irrupción de los fármacos GLP-1, que han transformado por completo el mercado de control de peso y la diabetes tipo 2, se ha visto afectada por la creciente competencia, los problemas de su cúpula directiva y los recortes de precios en Estados Unidos. Así, las acciones de Novo Nordisk, que cerraron el 2025 con un descenso de más del 47%, acumulan caídas del 13% en el último mes y de casi el 50% en los últimos doc meses.
Dentro del catálogo de Novo destacan dos productos clave:
- Ozempic (diabetes)
- Wegovy (obesidad)
Ambos se han convertido en pilares de crecimiento y en el centro de la batalla competitiva contra Eli Lilly, compañía que en su última presentación de resultados ha logrado batir expectativas en métricas clave como ingresos y beneficios. A diferencia de Novo, Eli Lilly muestra una evolución bursátil muy positiva, con subidas del 11% en tres meses y del 30% en seis meses.
Sin embargo, hoy el mercado se posiciona del lado de Novo Nordisk, tras la retirada del limitador oral de Wegovy, su fármaco estrella, por parte de Hims & Hers.
Este movimiento ha eliminado un riesgo inmediato para la compañía y ha provocado un repunte del 8% en sus acciones en la apertura del mercado. Este movimiento contrasta con el registrado la semana pasada, donde las acciones de Novo Nordisk llegaron a desplomarse un 18% tras su presentación de resultados.
La retirada del copycat de Hims & Hers: el detonante de la subida de las acciones de Novo Nordisk
Hims & Hers no es una farmacéutica tradicional: no desarrolla moléculas propias ni compite en investigación clínica como Novo o Eli Lilly. Su estrategia consistía en comercializar una pastilla compuesta con el mismo principio activo que Wegovy.
Sin embargo, tras las advertencias de la FDA, las presiones del Departamento de Salud y la amenaza de acciones legales por parte de Novo Nordisk, la empresa ha decidido retirar este producto.
Esta retirada elimina un riesgo competitivo inmediato y ha sido interpretada como una victoria regulatoria para Novo. El efecto contagio también ha beneficiado a Eli Lilly, que sube más de un 3% en premarket.
Aun así, conviene recordar que Hims & Hers no era un gigante del sector. El verdadero desafío para Novo Nordisk sigue siendo la competencia de grandes farmacéuticas como Eli Lilly, Pfizer o AstraZeneca, que podrían introducir alternativas capaces de reducir su cuota de mercado.
Competencia real: Eli Lilly sigue siendo el gran rival
Aunque la retirada del copycat es un alivio, Novo Nordisk continúa enfrentándose a una competencia mucho más seria: Eli Lilly, que avanza en el desarrollo de su propio medicamento oral para la pérdida de peso.
No olvidemos que hace apenas unos días, mientras Novo presentaba previsiones débiles, Lilly sorprendía con resultados sólidos y un outlook mucho más optimista. Los principales vientos en contra para Novo siguen siendo la presión de precios en Estados Unidos, unas previsiones de ventas más débiles, la competencia creciente en el mercado GLP‑1 y la entrada de nuevos candidatos en desarrollo por parte de otras farmacéuticas.
La retirada del imitador de Wegovy ha actuado como un potente catalizador para las acciones de Novo Nordisk, que recuperan parte del terreno perdido en bolsa. Sin embargo, la compañía sigue navegando un entorno complejo, marcado por una competencia feroz, presión regulatoria y una volatilidad creciente en el mercado de medicamentos para adelgazar.
El liderazgo de Novo no está garantizado, y la batalla con Eli Lilly —junto a la posible entrada de nuevos actores— definirá quién dominará realmente este mercado multimillonario.
