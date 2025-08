Las acciones de Repsol resisten la volatilidad del petróleo

Las acciones de Repsol (REP1.ES) cotizan en positivo en la jornada de hoy del Ibex 35 a pesar de la incertidumbre que asola el mercado del petróleo después de que la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) haya anunciado que aumentar la producción de crudo a partir del próximo mes de septiembre. En concreto, la organización, que en lo que llevamos de año se ha visto inmersa en un conflicto interno, planea añadir de la mano de sus aliados 547.000 barriles de crudo diarios, una cifra con la que completará la reincorporación de 2,2 millones de barriles por día que había reducido en 2023. Se trata del tercer aumento de producción que el organismo ejecuta en lo que llevamos de 2025. Las acciones de Repsol aguantan la guerra interna de la OPEP A lo largo del año, la OPEP se ha visto inmersa en una guerra de precios que ha impactado al mercado global de crudo. Este conflicto, tal y como señalan desde El Economista, nace de los desacuerdos existentes dentro del propio grupo productor. Arabia Saudí, quien lidera el organismo de la mano de Rusia, ha tomado la delantera reactivando más rápido de lo esperado parte de la producción que fue retirada en 2023, a fin de recuperar cuota de mercado y castigar a los miembros que no han respetado las cuotas de producción. Este incremento ha traido consigo un repunte en la oferta global de petróleo, lo que se ha traducido en un desplome del precio del petróleo Brent, que ha retrocedido casi un 20% desde su máximo en enero (82 dólares por barril) hasta los 68,47 dólares en los que cotiza actualmente, mientras que el petróleo WIT ha perdido un 19% desde los máximos que alcanzó en enero, cotizando actualmente en torno a los 65 dólares. En este sentido, solo ayer, tras el nuevo anuncio del aumento de producción, el precio del crudo retrocedió más de un 1,10%, con los barriles de Brent y de West Texas cotizando en los 68,7 y 66,4 dólares, respectivamente. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Esta bajada ha afectado de forma desigual a las compañías petroleras, con empresas que han visto cómo su cotización retrocedía y otras que han logrado mantener el embite. Entre las que mejor han soportado la volatilidad, destaca Repsol, que ha logrado mantenerse al margen de las pérdidas generalizadas en los mercados bursátiles. De hecho, en lo que va de año, las acciones de Repsol han aumentado su cotización más de un 9%, hasta alcanzar los 13 euros por título. Este buen desempeño se ha visto respaldado por su posición dominante en el mercado ibérico y por su política de distribución de valor al accionista, a través de la recompra de acciones y el reparto de dividendos, lo que refuerza la confianza de los inversores. ¿Cómo le está yendo a Repsol durante el 2025? En lo que llevamos de 2025, Repsol ha obtenido un resultado neto de 603 millones de euros, un 62,9% menos que en el mismo periodo de 2024. La compañía se ha visto afectada por la caída del precio del crudo y el apagón eléctrico en España, pese a que su producción media se ha visto incrementada en el segundo trimestre hasta los 557.000 barriles de petróleo por día. A pesar de este retroceso, desde Repsol han anunciado que aumentarán su dividendo en efectivo en 2025 en un 8,3% y que acometerá un nuevo programa de recompra de acciones, por hasta 350 millones de euros. Además, la compañía prevé iniciar próximamente nuevos desarrollos en Estados Unidos (Leon-Castile y Pikka en Alaska) y en Brasil (Lapa South-West y Campos 33). Más allá del negocio petroleo, en el segmento de las renovables la compañía ha incrementado la generación eléctrica un 34,6%, alcanzando 4.934 GWh en el primer semestre, gracias a la entrada en funcionamiento de nuevos activos en España, Estados Unidos y Chile. Repsol cuenta ya con más de 4.700 MW renovables en operación y 2.000 MW en desarrollo. Además, ha cerrado acuerdos para dar entrada a nuevos socios en carteras renovables tanto en España como en Estados Unidos. Por otro lado, la compañía ha anunciado su entrada en el mercado de biometano mediante la adquisición del 40% de Genia Bioenergy, con 19 plantas en desarrollo para generar 1,5 TWh de gas renovable al año en España y Portugal, en una operación que se enmarca en su estrategia de descarbonización. Asimismo, Repsol ha sellado una alianza estratégica con Bunge para impulsar el suministro de combustibles renovables, lo que le ha permitido alcanzar una producción de hasta 1,7 millones de toneladas de biocombustibles en 2027. En este sentido, Repsol ha adquirido el 40% de tres plantas industriales de Bunge Ibérica. La compañía sigue apostando por la transformación industrial, incluyendo la construcción de su segunda planta de combustibles renovables en Puertollano (operativa en 2026) y la decisión final de inversión del proyecto Ecoplanta Tarragona para la producción de metanol renovable, que arrancará en 2029. ¿Cómo está avanzando Repsol en energías renovables? La nueva estrategia de Repsol en energías renovables está enfocada en acelerar el desarrollo y la integración de estas fuentes para avanzar en su transición energética. En esta, destacan varios ejes principales: Ampliación rápida de su capacidad renovable, con más de 4.700 MW operativos y 2.000 MW en desarrollo, incluyendo energía solar, eólica y biocombustibles renovables.

Impulso a la producción de biometano y biocombustibles avanzados, como la adquisición del 40% de Genia Bioenergy para generar gas renovable, y alianzas con empresas como Bunge para potenciar biocombustibles.

Construcción de nuevas plantas de combustibles renovables y proyectos de metanol renovable, que se suman a su apuesta por tecnologías limpias aplicadas a la industria.

Desarrollo de marcos normativos y acuerdos para facilitar la expansión y autorización rápida de proyectos renovables, alineados con objetivos nacionales y europeos, lo que ayuda a avanzar hacia una mayor penetración de renovables en el consumo final.

Fomento de la innovación tecnológica y la integración de renovables en diversos sectores, desde el residencial hasta el industrial, con inversiones en proyectos piloto y tecnologías emergentes. En conjunto, esta estrategia persigue aumentar sustancialmente la generación renovable propia, reducir la huella de carbono, diversificar la matriz energética e impulsar la economía verde, todo en un marco regulatorio que favorece la inversión y la participación social en el proceso. En la jornada de hoy, las acciones de Repsol se sitúan en la zona alcista del Ibex 35, con una subida del 0,50%. ¿Cómo comprar acciones de Repsol? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Repsol (REP1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.