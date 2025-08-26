Las acciones de Puma corrigen tras el despegue de ayer

Las acciones de Puma (PUM.DE) despegaron ayer más de un 16% tras los rumores de venta por parte de la familia Pinault, pero hoy están corrigiendo ligeramente con una caída en torno al 1%. Aunque no hay nada confirmado, los inversores ven como buena esa venta ya que la compañía necesita un giro estratégico para enfrentarse a la situación actual del sector.

Puma también sufre la situación del sector

Tal y como hemos comentado en varias ocasiones con los análisis de Nike o Adidas, la situación del sector textil deportivo no es la mejor y la debilidad en China y Europa está haciendo mella. En ese sentido, la alemana Puma también está sufriendo y en el segundo trimestre del año reportó una caída del 2% de los ingresos, motivada principalmente por la caída de los segmentos de moda (-10,7%) y accesorios (-6,4%).

Por ello, un cambio de propietarios podría facilitar un cambio estratégico en Puma. Hay que tener en cuenta que la familia Pinault es propietaria de alrededor del 29% de Puma, pero también de Kering (KER.FR), que está pasando por dificultades incluso mayores por la situación que vive el sector del lujo. Esta venta permitiría a la familia concentrarse en el sector del lujo y al resto de accionistas tener un propietario mayoritario algo más centrado en el negocio.

Las acciones de Puma retroceden alrededor de un 50% en lo que llevamos de año.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Puma?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Puma para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.