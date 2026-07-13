Las acciones de Repsol se consolidan hoy en terreno positivo en el Ibex 35, registrando avances de más del 2%. Este comportamiento alcista se produce en una jornada donde de nuevo la geopolítica cobra protagonismo. ¿Qué está pasando?

Las acciones de Repsol vuelven a actuar como refugio

Las acciones de Repsol se desmarcan del comportamiento general del mercado gracias a su condición de valor cíclico y de cobertura natural frente al encarecimiento de las materias primas, en un contexto de renovada volatilidad geopolítica.

El principal motor detrás de este fuerte impulso es el comportamiento del precio del petróleo. El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, experimenta una fuerte revalorización superior al 3% para rozar la barrera de los 79 dólares. Los inversores reaccionan con preocupación a las últimas noticias procedentes de Oriente Medio, después de que se confirmara la ruptura del alto el fuego en la región y se sucedieran nuevos ataques en el estratégico estrecho de Ormuz. La amenaza real de una interrupción en el flujo de suministro de crudo a nivel global ha reactivado con fuerza la prima de riesgo geopolítico, arrastrando al alza los precios de la energía a escala internacional.

Aunque hay declaraciones contradictorias sobre si el estrecho de Ormuz está o no abierto, la realidad es que con que uno de los dos bancos lo cierre los barcos ya no pasarán.

Las acciones de Repsol suben un 43% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Repsol?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Repsol (REP1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.