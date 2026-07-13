Las acciones de Rovi caen por el descuento del dividendo

Las acciones de Rovi registran movimientos a la baja del 3% en la sesión de hoy debido al ajuste técnico por el descuento de su dividendo. Esta corrección, habitual en los mercados financieros, no responde a un deterioro de sus fundamentales económicos, sino a que los títulos cotizan oficialmente bajo la condición de ex-dividend.

Detalles de la operación y ajuste en el parqué de las acciones de Rovi

Hoy, 13 de julio de 2026, marca la fecha clave en la que las acciones de Rovi cotizan sin derecho a percibir el cupón. La firma farmacéutica distribuirá un importe bruto de 0,9594 € por acción, lo que supone una rentabilidad por dividendo a precios de cierre del viernes del 1,7%.

Esto ha provocado que la apertura del precio refleje de manera proporcional este descuento, aunque es cierto que el castigo es algo mayor al dividendo repartido. Los inversores que cumplan con los requisitos de posición verán reflejado el pago efectivo de este dividendo directamente en sus cuentas el próximo 15 de julio de 2026.

El dividendo se paga con cargo a sus resultados del 2025 y representará un pay out del 35%. Esto significa que de los 140,4 millones de euros en beneficios, se repartirán en dividendos unos 49,2 millones de euros.

Las acciones de Rovi caen un 15% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Rovi?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Rovi (ROVI.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.