- El Ibex sigue atascado en rojo pero Repsol vuelve a anotarse nuevas subidas.
- La petrolera sube apoyada en el acuerdo con Venezuela y en un crudo que mantiene la presión.
- La guerra encarece toda la cadena energética y Repsol emerge como el gran refugio del mercado español.
- El Ibex sigue atascado en rojo pero Repsol vuelve a anotarse nuevas subidas.
- La petrolera sube apoyada en el acuerdo con Venezuela y en un crudo que mantiene la presión.
- La guerra encarece toda la cadena energética y Repsol emerge como el gran refugio del mercado español.
El Ibex 35 continúa de capa caída. En un escenario marcado por un conflicto armado en Oriente Medio que dispara el precio del crudo, y en el que gran parte de Europa es importadora neta de petróleo, la subida de precios ya se está contagiando al resto de la economía española.
La mayoría de compañías del índice cotizan en rojo, algo que empieza a convertirse en rutina dentro del mercado español. Sin embargo, entre este mar de caídas hay un valor que vuelve a destacar con claridad: Repsol.
Una vez más, la petrolera se posiciona en la parte alta del índice con una subida superior al 2,5%. Y lo más interesante es que no se debe únicamente al precio del petróleo.
¿Qué está alimentando la subida de las acciones de Repsol?
En la sesión de hoy, el Brent se mantiene relativamente plano, pero Repsol, muy expuesta al precio del crudo, registra subidas. Esta reacción responde a dos factores.
- Por un lado, los inversores están entrando en el valor como forma de protegerse ante la revalorización del petróleo, buscando una alternativa menos volátil que la materia prima.
- Por otro, influyen las condiciones favorables y las noticias recientes relacionadas con la empresa, como el acuerdo alcanzado la semana pasada entre Repsol y el gobierno de Venezuela.
Las acciones de Repsol acumulan una subida del 46% en lo que va de año, impulsada en gran parte desde el inicio del conflicto en Oriente Medio y el repunte del petróleo. Las consecuencias de esta guerra ya se dejan sentir en distintos ámbitos de la economía, especialmente en el encarecimiento de productos derivados del crudo, como gasolina o diésel.
El conflicto ya se nota en la economía española
Las consecuencias de la guerra en Oriente Medio empiezan a sentirse en distintos ámbitos. El mayor foco de preocupación es la subida de los productos derivados del petróleo (gasolina, diésel, combustibles industriales) que, lejos de ser solo un coste para los vehículos particulares, son la base energética de toda la economía.
Cuando sube el petróleo, suben los derivados. Y cuando suben los derivados, sube prácticamente todo lo demás: transporte, envasado, fabricación, distribución… El encarecimiento se contagia a toda la cadena de valor.
En este contexto, compañías como Repsol se benefician directamente, mientras que sectores como aerolíneas, turismo o transporte sufren el efecto contrario.
Repsol firma un acuerdo con el Gobierno de Delcy Rodríguez para impulsar su negocio energético en Venezuela
En este escenario, Repsol ha logrado cerrar un acuerdo con el nuevo Gobierno de Venezuela que supone un giro positivo para la petrolera española. El pacto, anunciado en Caracas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, busca impulsar la producción de gas natural en el país. Asimismo, el acuerdo abre la puerta a que la compañía pueda recuperar parte de los pagos pendientes, un problema que llevaba años condicionando su actividad.
El mercado lo ha recibido con entusiasmo. El viernes las acciones de Repsol subieron un 3,2%, y hoy avanzan cerca de un 2% adicional. La combinación de un precio del petróleo elevado y noticias corporativas favorables ha impulsado el comportamiento bursátil de Repsol en las últimas sesiones.
Perspectivas: un valor atado al petróleo y al conflicto
De cara al futuro, la cotización de las acciones de Repsol dependerá en gran medida de la evolución del conflicto en Oriente Medio. En valores tan expuestos al precio del crudo, cualquier movimiento del petróleo o expectativa futura, se traslada casi de inmediato a la acción.
Si la tensión se mantiene o escala, Repsol podría seguir beneficiándose. Si el conflicto se estabiliza y el petróleo corrige, parte del impulso reciente podría moderarse.
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