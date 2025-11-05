- Las acciones de Rovi retroceden antes de la presentación de resultados de la firma.
Las acciones de Rovi caen un 2,2% ante la preocupación por el débil desempeño del negocio de fabricación a terceros. La farmacéutica española presentará mañana sus resultados del tercer trimestre, los cuales llegan tras la firma de varios acuerdos clave con compañías punteras, como Roche o Novo Nordisk, y el mercado está reaccionando con cautela tras las malas cifras alcanzadas en el primer semestre del año.
El mercado duda de los resultados de Rovi
Rovi viene mostrando debilidad en Bolsa por la caída en su segmento CDMO (fabricación a terceros), cuyo volumen de ventas bajó un 35% en el último informe semestral. Esto ha impactado negativamente en sus márgenes y en el beneficio neto, que también retrocedió más de un 10% en la primera mitad del año respecto a 2024. Esta presión operativa arrastra la cotización, que a pesar de recuperar parte del terreno en octubre por acuerdos estratégicos como el firmado con Roche, vuelve a corregir hoy por la falta de sorpresas positivas y por las dudas sobre la evolución del negocio menos rentable.
La presentación de resultados trimestrales prevista para mañana aumenta la volatilidad en la acción, pues los inversores esperan respuestas sobre la capacidad del grupo para revertir la tendencia negativa en CDMO y mejorar el cash flow libre. Aunque se han firmado contratos relevantes con Roche y Bristol Myers, el mercado considera insuficiente el ritmo de recuperación ante la caída acumulada este año y la persistente debilidad en los segmentos clave.
El mercado penaliza la falta de mejoras significativas y las acciones de Rovi se mantienen lejos, a un 13%, de sus máximos anuales. Las preocupaciones se centran ahora en los márgenes futuros y en la sostenibilidad del crecimiento, especialmente porque la dirección de la compañía mantiene previsiones conservadoras.
Cotización de las acciones de Rovi
La caída acumulada del 9% en las acciones de Rovi en el conjunto del 2025 responde al escepticismo del mercado ante la debilidad en fabricación a terceros y la reducción de márgenes. La publicación de resultados del tercer trimestre será clave para definir si la corrección se prolonga.
¿Cómo comprar acciones de Rovi?
