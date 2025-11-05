Las acciones de Rovi caen un 2,2% ante la preocupación por el débil desempeño del negocio de fabricación a terceros. La farmacéutica española presentará mañana sus resultados del tercer trimestre, los cuales llegan tras la firma de varios acuerdos clave con compañías punteras, como Roche o Novo Nordisk, y el mercado está reaccionando con cautela tras las malas cifras alcanzadas en el primer semestre del año.

El mercado duda de los resultados de Rovi

Rovi viene mostrando debilidad en Bolsa por la caída en su segmento CDMO (fabricación a terceros), cuyo volumen de ventas bajó un 35% en el último informe semestral. Esto ha impactado negativamente en sus márgenes y en el beneficio neto, que también retrocedió más de un 10% en la primera mitad del año respecto a 2024. Esta presión operativa arrastra la cotización, que a pesar de recuperar parte del terreno en octubre por acuerdos estratégicos como el firmado con Roche, vuelve a corregir hoy por la falta de sorpresas positivas y por las dudas sobre la evolución del negocio menos rentable.

La presentación de resultados trimestrales prevista para mañana aumenta la volatilidad en la acción, pues los inversores esperan respuestas sobre la capacidad del grupo para revertir la tendencia negativa en CDMO y mejorar el cash flow libre. Aunque se han firmado contratos relevantes con Roche y Bristol Myers, el mercado considera insuficiente el ritmo de recuperación ante la caída acumulada este año y la persistente debilidad en los segmentos clave.

El mercado penaliza la falta de mejoras significativas y las acciones de Rovi se mantienen lejos, a un 13%, de sus máximos anuales. Las preocupaciones se centran ahora en los márgenes futuros y en la sostenibilidad del crecimiento, especialmente porque la dirección de la compañía mantiene previsiones conservadoras.

Cotización de las acciones de Rovi

La caída acumulada del 9% en las acciones de Rovi en el conjunto del 2025 responde al escepticismo del mercado ante la debilidad en fabricación a terceros y la reducción de márgenes. La publicación de resultados del tercer trimestre será clave para definir si la corrección se prolonga.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Rovi?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Rovi (ROVI.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.