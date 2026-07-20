Ryanair ha confirmado este lunes lo que buena parte del mercado ya sospechaba desde hace semanas: el conflicto en Oriente Medio ha empezado a pasar factura a su cuenta de resultados. La aerolínea irlandesa, la mayor low cost de Europa, presentó un beneficio neto de 538 millones de euros para el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2027 (abril-junio de 2026), un 34% menos que los 820 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

El resultado se quedó por debajo tanto de la previsión propia de la compañía (579 millones) como del consenso de analistas (593 millones), lo que añade un componente de decepción a un trimestre ya marcado por la incertidumbre. Como consecuencia, las acciones de Ryanair están firmando una notoria caída de más del 5% en la sesión de hoy de la Bolsa. ¿Qué nos dicen las cifras de la aerolínea?

Los números que explican la caída del beneficio Ryanair

La lectura de los resultados deja un contraste llamativo: Ryanair transportó más pasajeros que nunca, pero ganó considerablemente menos dinero por hacerlo.

Tráfico : 61,3 millones de pasajeros, un 6% más que un año antes, con un factor de ocupación estable en el 94%.

: 61,3 millones de pasajeros, un 6% más que un año antes, con un factor de ocupación estable en el 94%. Ingresos totales : 4.380 millones de euros, apenas un 1% más, y por debajo de los 4.480 millones que esperaba el mercado.

: 4.380 millones de euros, apenas un 1% más, y por debajo de los 4.480 millones que esperaba el mercado. Tarifa media : 48 euros, frente a 51 euros el año anterior, una caída del 6%.

: 48 euros, frente a 51 euros el año anterior, una caída del 6%. Ingresos accesorios (equipaje, embarque prioritario, venta a bordo): 1.470 millones de euros, +5%, el único componente de ingresos que sí batió expectativas.

(equipaje, embarque prioritario, venta a bordo): 1.470 millones de euros, +5%, el único componente de ingresos que sí batió expectativas. Costes operativos totales : 3.810 millones de euros, +11%.

: 3.810 millones de euros, +11%. Coste de combustible: 1.690 millones de euros, +16%.

La ecuación es sencilla: más pasajeros a precios más bajos, combinados con un combustible mucho más caro, comprimen el margen aunque el negocio siga creciendo en volumen.

El verdadero culpable: el combustible no cubierto de Ryanair

El propio consejero delegado, Michael O’Leary, fue directo al señalar la causa: “el precio de nuestro 20% de combustible no cubierto se duplicó en el trimestre y las tarifas cayeron un 6%, principalmente por el impacto del conflicto en Oriente Medio”.

Ryanair tiene cubierto con contratos a plazo el 80% de sus necesidades de combustible del ejercicio a 67 dólares por barril, una política de cobertura que históricamente le ha dado ventaja frente a rivales menos protegidos. Pero ese 20% restante quedó expuesto de lleno a la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán, con la consiguiente escalada en el precio del barril durante el trimestre. Este dato es clave para entender el mensaje de fondo de la compañía: no es un problema estructural de demanda, sino un shock de costes energéticos coyuntural, ligado directamente a la geopolítica.

En paralelo, la caída de tarifas responde a dos factores que se refuerzan: la cautela de los consumidores ante la escalada en Oriente Medio, que retrasa las reservas y las acerca a la fecha del vuelo, restando poder de fijación de precios a la aerolínea, y un efecto de calendario, ya que parte de la Semana Santa cayó en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal anterior en lugar de en este primer trimestre fiscal

Ryanair se prepara para afrontar un “invierno difícil”

Más allá del dato trimestral, lo que ha inquietado al mercado es el tono de la guía. Ryanair advirtió de que el sector aéreo europeo se enfrenta a un “invierno difícil” y que las tarifas para el trimestre julio-septiembre (el más importante del año por la temporada alta) están “tendiendo modestamente a la baja” respecto al año anterior

La compañía reiteró su objetivo de crecimiento de tráfico del 4% para todo el ejercicio, hasta 216 millones de pasajeros, pero matizó que ese crecimiento se concentrará en la primera mitad del año (+6%) y se moderará notablemente en la segunda (+2%), a medida que se reduce la proporción de combustible cubierto a precios favorables. O’Leary fue tajante al reconocer que la dirección tiene “visibilidad cero” sobre el segundo semestre del ejercicio y que es demasiado pronto para dar una previsión de beneficio para el año completo, algo llamativo en una compañía habitualmente propensa a ofrecer guías tempranas.

Aun así, el trimestre deja una foto de solidez en el balance que conviene destacar porque contextualiza la caída de beneficio dentro de una posición financiera todavía cómoda. En mayo, Ryanair repagó su último bono pendiente, de 1.200 millones de euros, quedando completamente libre de deud, y cerró el trimestre con una posición de caja cercana a los 2.800 millones de euros. Además, el programa de recompra de acciones de la firma 750 millones de euros está completado en más del 90%, a un precio medio de 26,35 euros por título, y se prevé que concluya antes de la junta de accionistas de septiembre. En este sentido, Ryanair prevé repartir un dividendo de 0,195 euros por acción en septiembre, sujeto a la aprobación de la junta.

¿Qué se puede extraer de los resultados de Ryanair?

Del conjunto de cifras y declaraciones se pueden extraer varias lecturas para entender el momento que vive Ryanair:

El modelo de negocio sigue funcionando en volumen, no en precio. El crecimiento de tráfico del 6% y la ocupación estable en el 94% demuestran que la demanda estructural por vuelos baratos permanece intacta; el problema no es de captación de pasajeros, sino de rentabilidad por pasajero.

El crecimiento de tráfico del 6% y la ocupación estable en el 94% demuestran que la demanda estructural por vuelos baratos permanece intacta; el problema no es de captación de pasajeros, sino de rentabilidad por pasajero. La cobertura de combustible, aunque robusta, no es una protección total. El hecho de que solo un 20% del consumo quede sin cubrir haya bastado para explicar buena parte del deterioro del beneficio ilustra cuán sensible sigue siendo el sector aéreo a shocks geopolíticos puntuales, incluso para el operador con la estructura de costes más eficiente de Europa.

El hecho de que solo un 20% del consumo quede sin cubrir haya bastado para explicar buena parte del deterioro del beneficio ilustra cuán sensible sigue siendo el sector aéreo a shocks geopolíticos puntuales, incluso para el operador con la estructura de costes más eficiente de Europa. La caída de tarifas es tanto reactiva como estratégica. Ryanair ha optado deliberadamente por bajar precios para sostener el factor de ocupación en un entorno de demanda más cautelosa, una decisión coherente con su filosofía histórica de priorizar volumen sobre margen unitario, aunque esta vez coincide con un encarecimiento de costes que agrava el impacto en el resultado.

Ryanair ha optado deliberadamente por bajar precios para sostener el factor de ocupación en un entorno de demanda más cautelosa, una decisión coherente con su filosofía histórica de priorizar volumen sobre margen unitario, aunque esta vez coincide con un encarecimiento de costes que agrava el impacto en el resultado. La falta de visibilidad sobre el segundo semestre es la señal más relevante para el mercado . Que la propia dirección —normalmente confiada en sus previsiones— reconozca “visibilidad cero” y se abstenga de dar guía de beneficio anual sugiere que el desenlace del conflicto en Oriente Medio y su efecto sobre el petróleo son ahora la variable dominante para la rentabilidad del sector, más que cualquier factor de demanda doméstica.

. Que la propia dirección —normalmente confiada en sus previsiones— reconozca “visibilidad cero” y se abstenga de dar guía de beneficio anual sugiere que el desenlace del conflicto en Oriente Medio y su efecto sobre el petróleo son ahora la variable dominante para la rentabilidad del sector, más que cualquier factor de demanda doméstica. La fortaleza del balance da margen de maniobra. Quedar libre de deuda y mantener una caja de casi 2.800 millones de euros permite a Ryanair absorber este bache de rentabilidad sin comprometer su política de retribución al accionista (recompra y dividendo) ni su plan de expansión de flota, algo que la diferencia de competidores con estructuras financieras más tensionadas.

En conjunto, el trimestre confirma que Ryanair no atraviesa una crisis de demanda, sino un episodio de compresión de márgenes provocado por un shock de costes energéticos externo y por una respuesta táctica de precios. La clave para los próximos meses estará en si el conflicto en Oriente Medio se modera (lo que aliviaría el coste del combustible no cubierto) y en cómo evolucionen las reservas de última hora durante agosto y septiembre, que la propia compañía señala como determinantes para el resultado del primer semestre.

En estos momentos, las acciones de Ryanair se desploman un 5,70% en las operaciones previas a la apertura del mercado. En el acumulado del año, además, las acciones de Ryanair retroceden más de un 13%.

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