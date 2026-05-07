Las acciones de Sabadell despuntan más de un 3%

Las acciones de Banco Sabadell se disparan en la jornada de hoy más de un 3%. La entidad tuvo ayer su junta general de accionistas, en la que se aprobó el nombramiento de su nuevo CEO, Marc Armengol, que enfrentará una nueva etapa en el banco. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las acciones de Sabadell?

Las acciones de Sabadell repuntan

Las acciones de Sabadell están subiendo un 3% la jornada de hoy. La entidad presentó sus resultados financieros del primer trimestre de 2026 este martes y decepcionó al mercado. La compañía se anotó una caída del 24% interanual en la nueva producción hipotecaria en nuestro país. Esto casa bastante con las cifras que también conocimos de otras entidades como Bankinter, donde la nueva producción se desplomó un 40%. Sin embargo, esto generó bastante preocupación. En cualquier caso, la directiva de Sabadell afirmó que en parte se trataba de una decisión propia y aunque se admitía la pérdida de cuota de mercado, la realidad es que hablaban de un mercado hipotecario muy ajustado y en el que no querían competir por precio.

La directiva puso números y habló que su cuota de mercado en nueva producción había pasado del 9% de finales del 2024 hasta menos del 6% en el primer trimestre del 2026. Esto se traduce en menor crecimiento, pero también en un mayor control del riesgo.

El nuevo CEO tiene un reto importante

Marc Armengol, nuevo CEO de Sabadell, tiene un reto importante. Después de que Sabadell rechazara la OPA de BBVA, la entidad ha tenido varias publicaciones de resultados que no han gustado demasiado al mercado. Aunque Josep Oliu continúa respaldando esa decisión, la realidad es que BBVA ha mostrado mejores cifras desde entonces. Ahora, Armengol tendrá que justificar esa decisión y se enfrenta a un difícil mercado hipotecario.

En cualquier caso, en el día de hoy vemos un gran optimismo en torno al valor.

Las acciones de Sabadell caen un 0,14% en este 2026.

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