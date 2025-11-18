Las acciones del Santander se desploman un 3% y todo el sector se deja como mínimo más de un 2%. Los miedos a una ralentización de la economía americana se están transmitiendo por todo el sistema y la negatividad es total. Sin embargo, la banca española es una de las más perjudicadas por los múltiplos a los que cotiza actualmente.

El sector bancario español sufre

La caída del sector bancario español del día de hoy ha estado propiciada en parte por sus múltiplos. Aunque la gran mayoría del mercado sigue optimista en la banca, lo que nos parece que no concuerda con la situación actual es la valoración. De hecho, actualmente el sector está cotizando a un PER forward para los próximos 12 meses un 24% por encima de su mediana de los últimos 9 años. Incluso si reducimos el horizonte temporal a 3 años, cotizan casi un 50% por encima de su mediana y un 19% por encima de una desviación estándar por encima de su media. Nótese que este PER forward lo que recoge como beneficios son los estimados por el consenso de analistas (en este caso los recogidos por Bloomberg) para los próximos doce meses. Esto es importante, porque los beneficios estimados no tienen por qué cumplirse y ya hemos visto la caída de los beneficios del tercer trimestre. Si nos fijamos en el PER trailing, esto es, recogiendo los beneficios reportados de los últimos 12 meses, se ubica un 52% por encima de su mediana de los últimos 3 años e incluso un 9,3% por encima de dos desviaciones estándar de su media.

Todo ello en un contexto en el que la economía española estám creciendo al ritmo más alto de los principales países de la eurozona y después de conseguir beneficios récords. Es decir, todo lo bueno debería estar ya descontado en el sector.

Las acciones de Santander suben casi un 100% en el 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

