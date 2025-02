Las acciones de SMCI suben un 21% en el premarket📈

Super Micro Computer (SMCI.US) public贸 ayer su informe 10-K, resolviendo uno de los mayores riesgos que pesaban sobre la empresa desde finales de octubre. En ese momento, EY anunci贸 su dimisi贸n como auditor de la empresa, citando preocupaciones sobre inconsistencias financieras. Esto finalmente llev贸 a un retraso en la publicaci贸n de informes financieros clave, exponiendo a SMCI al riesgo potencial de exclusi贸n de la bolsa. Los inversores reaccionaron con una fuerte venta masiva, lo que provoc贸 que las acciones se desplomaran m谩s del 60% en solo dos semanas. A pesar de que Nasdaq extendi贸 la fecha l铆mite para presentar un informe auditado del nuevo auditor, segu铆a habiendo incertidumbre sobre si SMCI cumplir铆a el requisito a tiempo. Si bien la empresa asegur贸 a los inversores que los informes se entregar铆an, el escepticismo persisti贸. Sin embargo, la publicaci贸n del informe de ayer disip贸 las dudas, lo que llev贸 a un repunte del 21% en las operaciones previas al mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cotizaci贸n de las acciones de SMCI 聽 Fuente: xStation Los informes tambi茅n confirmaron las cifras financieras divulgadas anteriormente, que se hab铆an presentado como actualizaciones para inversores que mostraban un fuerte crecimiento de los ingresos y la rentabilidad. Debido a la falta de aprobaci贸n de los auditores, algunos participantes del mercado hab铆an descontado estas cifras asumiendo que la empresa podr铆a haberlas inflado. El fuerte aumento de SMCI tambi茅n se debe a su valoraci贸n relativamente atractiva, dado que las m茅tricas de crecimiento de los 煤ltimos trimestres se mantuvieron altas, sus m煤ltiplos de valoraci贸n se hab铆an considerado bajos en comparaci贸n con el ritmo de su expansi贸n financiera. 聽

