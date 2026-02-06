Stellantis, uno de los mayores grupos automovilísticos del mundo, ha registrado una de las caídas intradiarias más grandes de su historia. El desplome, de un impactante 24%, se ha producido en menos de 24 horas, un hecho inédito para un fabricante que agrupa marcas tan emblemáticas como Jeep, Alfa Romeo, Peugeot o Citroën.

La pregunta es inevitable: ¿qué ha provocado este derrumbe histórico en las acciones de Stellantis?

Un gigante en problemas: así llega Stellantis a su peor sesión en años

Stellantis se convierte hoy en uno de los peores valores del mercado europeo tras anunciar un ajuste estratégico masivo, que incluye cargos extraordinarios multimillonarios, un giro en su estrategia de vehículos eléctricos y la suspensión de dividendo.

La compañía ya venía de una tendencia bajista. El sector del automóvil no atravesaba su mejor momento debido a la debilidad del consumo, la caída de la demanda y la presión regulatoria. Para ponerlo en contexto, Stellantis ya acumulaba pérdidas significativas para sus accionistas en prácticamente todas las temporalidades.

La decadencia de las acciones de Stellantis comenzó en marzo de 2024 y desde entonces ha evaporado cerca del 70% de su capitalización en menos de dos años. En lo que llevamos de 2026, el valor cae un 35%, y en los últimos doce meses el desplome alcanza el 50%.

El anuncio que lo cambió todo: costes extraordinarios, giro eléctrico y suspensión del dividendo

La compañía italiana ha decidido concentrar todas las malas noticias en un solo anuncio. El mercado reaccionó de forma muy negativa cuando Stellantis reconoció que los resultados del segundo trimestre serían considerablemente más bajos de lo previsto, anticipando 22.000 millones de euros en costes extraordinarios.

Estos costes se deben a una sobreestimación de la demanda de vehículos eléctricos y a un exceso de inversión en la transición energética, pero lo que realmente ha hundido la confianza de los inversores ha sido la suspensión del dividendo para el ejercicio 2025.

Este movimiento ha sido interpretado como una señal de debilidad financiera y falta de visibilidad futura. Aunque la compañía no publicará resultados finales hasta el 26 de febrero, este adelanto ha eliminado cualquier atisbo de optimismo.

¿Por qué ahora? El sector automotriz atraviesa su momento más delicado

El sector del automóvil atraviesa un momento especialmente complejo, marcado por factores como:

desaceleración de la demanda,

presión regulatoria,

costes crecientes en la transición hacia el vehículo eléctrico,

exceso de inventario en algunos mercados,

y márgenes bajo presión.

Stellantis ha decidido reducir sus ambiciones en electrificación, lo que implica asumir los mencionados 22.000 millones en costes extraordinarios. El mercado interpreta este movimiento como una señal de que la compañía no está logrando rentabilizar su transición eléctrica, lo que ha disparado las ventas de acciones.

¿Qué implica el giro estratégico de Stellantis? El mercado teme un futuro más incierto

Si analizamos el rendimiento del sector automovilístico europeo en los últimos meses, observamos que el segmento de automóviles y componentes cae un 14% en 12 meses, situándose como el tercer peor sector del EuroStoxx.

La caída de las acciones de Stellantis ha arrastrado a otros fabricantes, con descensos en compañías como Volkswagen o BMW, que también cotizan en negativo.

El giro estratégico de Stellantis —asumir pérdidas multimillonarias y suspender el dividendo— refuerza la percepción de que la transición hacia el vehículo eléctrico está siendo más costosa, lenta y compleja de lo previsto.

Esto podría presionar a otros fabricantes a:

revisar sus planes de electrificación,

retrasar inversiones,

o ajustar previsiones de ventas.

En conjunto, la caída de las acciones de Stellantis actúa como un recordatorio de las tensiones financieras y estratégicas que atraviesa la industria en plena transformación tecnológica.

