Las acciones de Tesla rebotan, pero no palian las caídas

Las acciones de Tesla rebotan con fuerza y se apuntan un crecimiento del 6,7% en la sesión del martes. A pesar del fuerte rebote, las acciones de Tesla siguen cotizando en negativo en el acumulado del año y su tendencia se mantiene bajista. ¿Qué podemos esperar de ellas? Trump y Musk lastran las acciones de Tesla Desde el nombramiento de Donald Trump, lo que se auguraba como un impulso para la compañía de coches eléctricos, Tesla parece verse envuelta en una pesadilla. El posicionamiento político de Elon Musk, que ha despertado boicots a la empresa en países como Alemania, y los malos resultados empresariales que ha firmado en los últimos trimestre han lastrado la cotización del fabricante, que ha visto cómo su imagen de marca se diluía y cómo la confianza de los inversores se ha ido perdiendo poco a poco. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las cifras así lo demuestran. Frente a los máximos alcanzados el pasado mes de diciembre, cuando las acciones de Tesla alcanzaron un precio de 479,86 dólares, los títulos de la compañía han perdido un 55% de su valor. Además, desde el nombramiento del nuevo presidente americano, la cotización de la compañía se ha desplomado un 42%, una cifra que pone de manifiesto el efecto negativo que tanto el propio Trump como su relación con Elon Musk está teniendo en la empresa y que el rebote firmado en la jornada de hoy no logra compensar. El rebote no es suficiente A pesar de que la subida de las acciones de Tesla supone un alivio para los inversores, las expectativas siguen apostando por la tendencia bajista de la compañía, que no ha logrado recuperar su estabilidad financiera y debe tomar decisiones en relación con sus procesos de producción. Además, tras la imposición de los aranceles de Trump, la compañía americana tendrá que hacer frente a un aumento de costes que igual no logran absorber sus márgenes operativos. Tesla ha realizado grandes inversiones en el continente asiático, en el que sus competidores obtienen mejores resultados y rendimientos. El fabricante obtiene el 21,4% de sus ingresos de China, donde ha llevado a cabo la construcción de nuevas fábricas y toda la cadena de producción de los nuevos modelos de coches. No obstante, la incertidumbre asola a la compañía, que aún no conoce las consecuencias que tendrán los aranceles de Trump a los productos chinos. Por ahora, eso sí, los resultados obtenidos por las ventas no han sido positivos y las expectativas no auguran cambios en el corto plazo. Tesla ha visto reducido su margen EBITDA en los últimos años, situándose actualmente en un 13,44% y un margen neto del 7,25%. En el acumulado del año, las acciones de Tesla firman una caída del 34,3%. Desde el anuncio de los aranceles, además, pierden un 12,4% de su valor. Aun así, si observamos sus múltiplos, se puede estimar un precio objetivo de 249,9 euros para la empresa, una cifra ligeramente superior a su cotización actual pero que mantiene la tendencia bajista de las acciones de Tesla. ¿Cómo comprar acciones de Tesla? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Tesla (TSLA.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.