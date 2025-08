El Ibex 35 se lanza a por los 14.400 puntos

Pistoletazo de salida en las bolsas europeas, que arrancan la sesión con tímidos avances. Los índices consolidan las fuertes subidas de la jornada de ayer, que en el caso del Ibex 35 llegaron a rondar el 2% de revalorización. Movimientos destacados en el Ibex 35 El Ibex 35 mantiene el objetivo de los 14.400 puntos, liderado por compañías dependientes de los tipos de interés, y firmas del sector turismo. Entre los valores más alcistas del día encontramos a Fluidra o Merlin, beneficiados por la caída en el rendimiento de los bonos. Las acciones de IAG también suben después de recibir el impulso de las casas de análisis, que otorgan un precio objetivo más elevado en las acciones de la aerolínea. Uno de los principales motivos de esta mejora han sido los buenos resultados presentados la semana pasada, superando estimaciones gracias al incremento de los precios de los billetes, la reducción de costes, la mejora de la deuda y un mayor reconocimiento de la remuneración al accionista. Y entre todas las acciones del Ibex 35, destacan las subidas de Indra, que se encamina a una semana clave en el sector debido a las presentaciones de resultados de las entidades más punteras.



Entre las mayore caídas destaca Naturgy, que ha cerrado la venta de acciones en autocartera representativas del 5,5% de su capital anunciada el lunes para elevar el free float hasta el 15,1%, dar liquidez a su acción y volver a los índices de MSCI, que son fundamentales como guía para que los fondos inviertan en determinadas empresas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Subidas en EEUU Más allá del Ibex 35, en Wall Street los resultados empresariales siguen siendo el principal motor del mercado. Las compañías del S&P 500 están superando las expectativas del segundo trimestre, aumentando los beneficios un 9,1%, el triple del pronóstico previo y con unos niveles de mejora sobre las perspectivas que son las más sólidas desde 2021.



En cualquier caso, hay dos razones para explicar las subidas de ayer después de las ventas masivas del viernes. Por un lado, los inversores se han acostumbrado a una estrategia de comprar en las caídas, lo cual ha generado importantes beneficios en la historia y por otro lado, existe una opinión generalizada de que aunque haya un debilitamiento de la economía, siempre y cuando no se convierta en una recesión, las empresas que lideran el repunte del mercado no se van a ver muy afectadas.



De hecho, la subida de las acciones del lunes provocó un comentario de Trump, quien dijo que fue un " buen día en el mercado de valores" y que habrá muchos más días como este. “Estados Unidos es muy rico nuevamente y más fuerte que nunca”, escribió Trump el lunes en su plataforma Truth Social.



Sin embargo, algunas casas de análisis alertaron que el índice S&P 500 experimentará una caída a corto plazo en las próximas semanas y meses, ya que los aranceles afectan a los consumidores y a los balances corporativos. Las acciones están entrando en lo que suele ser su peor momento del año. En las últimas tres décadas, el S&P 500 ha tenido su peor comportamiento en agosto y septiembre, con pérdidas promedio del 0,7% cada mes, en comparación con una subida promedio del 1,1% en otros meses.



En otros mercados el petróleo corrige de nuevo después de tres días de caídas, ya que los inversores sopesan el impacto de los riesgos para los suministros rusos, y el incremento de producción por parte de la OPEP, mientras los metales preciosos cotizan al alza.

