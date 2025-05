Las acciones de Tesla se disparan un 5%

Las acciones de Tesla, una de las grandes damnificadas de la presidencia Trump por la cercanía de Elon Musk con el mandatario americano, recuperan hoy un 5% en bolsa, al tenor del acuerdo comercial alcanzado entre China y Estados Unidos. Las acciones de Tesla abren en positivo La travesía por el desierto de la empresa de automóviles eléctricos, que en esta primera mitad de año está teniendo un comportamiento muy negativo, se da un respiro, gracias al sustento de un comercio bidireccional notablemente menos restrictivo entre Estados Unidos y China, al menos durante los próximos 90 días. La tregua arancelaria acordada durante este tiempo afecta de lleno a los componentes de automoción y a la exportación de vehículos, sector en el que se engloba Tesla, una empresa que ha sido duramente castigada en los últimos meses tanto por los aranceles como por las declaraciones de su polémico CEO, Elon Musk. La compañía de vehículos eléctricos, que en lo que llevamos de año ha retrocedido más de un 20%, está envuelta en una profunda crisis reputacional que ha afectado a la percepción de la marca en todo el globo y provocado una notoria caída en las ventas, especialmente en Europa. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Así lo demuestran los últimos resultados reportados por la marca correspondientes al primer trimestre, en los que se pueden apreciar algunos de los retos a los que se enfrenta la compañía: Caída en ingresos y beneficios: Los ingresos de Tesla han disminuido un 9%, la mayor caída de los últimos cuatro años. Además, el beneficio neto se desplomó un 71%, hasta el umbral de los 409 millones de dólares.

Caída en ingresos y beneficios: Los ingresos de Tesla han disminuido un 9%, la mayor caída de los últimos cuatro años. Además, el beneficio neto se desplomó un 71%, hasta el umbral de los 409 millones de dólares. Menor demanda y descuentos agresivos: La empresa ha tenido que aplicar descuentos significativos en sus vehículos para estimular las ventas, lo que ha afectado sus márgenes de beneficio.

Desplome en ventas en mercados clave: Tesla ha registrado caídas de ventas de hasta el 60% en Alemania y otros mercados europeos importantes.

Dependencia de ingresos extraordinarios: La compañía obtuvo cerca de 600 millones de dólares por la venta de créditos de emisiones y 400 millones en intereses generados por su posición de caja. Sin estos ingresos extraordinarios, habría registrado pérdidas operativas. En la jornada de hoy, las acciones de Tesla cotizan por 314 dólares por título. Con esta recuperación bursátil, las acciones de Tesla caen un 27% desde el inicio de año, lo que supone una noticia positiva para los accionistas de la firma que la han visto hundirse hasta un 47% hace tan sólo un mes, en los peores momentos de la escalada arancelaria y antes de confirmar que la salida de Elon Musk del gobierno americano es un hecho ya planificado. BYD adelanta a Tesla Las subidas que han registrado hoy las acciones de Tesla no opacan que la compañía liderada por Elon Musk y la china BYD compiten intensamente en el mercado de vehículos eléctricos, y que los últimos datos muestran un cambio significativo en la dinámica de ventas hasta el punto de que el mercado ya cuenta con un intercambio claro en el liderazgo del mercado de vehículos eléctricos: Caída en ventas de Tesla: Tesla ha experimentado una disminución en sus ventas en Europa, con una caída del 62% en el Reino Unido y del 46% en Alemania. En Francia, Dinamarca y Suecia, las ventas han bajado hasta un 81%.

Crecimiento de BYD: En contraposición, BYD ha aumentado sus ventas en Europa de manera impresionante, con un crecimiento de más del 650% en el Reino Unido y más del 755% en Alemania.

Ventas globales: En el primer trimestre de 2025, Tesla entregó 336.681 vehículos eléctricos, mientras que BYD alcanzó 377.420 unidades, superando a Tesla por más de 40.000 vehículos.

Innovación de BYD: BYD ha lanzado una nueva plataforma de carga rápida que permite cargar hasta 400 km de autonomía en sólo cinco minutos, lo que ha sido un factor clave en su crecimiento.

Impacto en el mercado: BYD ha logrado una cuota de mercado del 15,7%, superando a Tesla, que se sitúa en el 15,3%.









