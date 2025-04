Jornada al alza entre los principales índices europeos, que van poco a poco recuperando el terreno perdido después del “Día de la Liberación” en el que Donald Trump anunció los conocidos aranceles recíprocos. La perspectiva de que los productos electrónicos de consumo más populares del mundo podrían librarse de los altos aranceles de China ha elevado el optimismo de los inversores, que podrían descontar nuevas medidas por parte de la administración estadounidense para rebajar la tensión con el gigante asiático y el resto de países. Entre los selectivos europeos que más suben en esta jornada destaca el Dax 40, que avanza más de un 2% con un claro protagonista: Rheinmetall, cuyas acciones se disparan un 5%. Le siguen otras compañías ligadas a sectores más cíclicos, como la banca. Las acciones de Rheinmetall vuelven a dispararse Las acciones de Rheinmetall acumulan fuertes revalorizaciones desde el inicio de la jornada, aunque no es la única empresa del sector de defensa que está firmando una sesión positiva. Al contrario, en la jornada de hoy podemos ver a varias compañías del sector firmando grandes alzas. Este es el caso de Indra, que se ha disparado un 3,95%, Leonardo, que sube un 2,34%, o BAE Systems, que avanza un 1,78%. Además, las acciones de Thales han avanzado más de un 2% tras anunciar nuevos contratos con la OTAN para el desarrollo de nuevos misiles de defensa y ha registrado Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El sector de la defensa ha sido, junto con los bancos, el que mejor comportamiento ha obtenido desde principios de año, y se está beneficiando del traslado de los inversores de las acciones de Estados Unidos a otros países en busca de oportunidades de inversión que ofrezcan mayores garantías que las empresas americanas, que se encuentran en las últimas semanas en una posición de gran incertidumbre ante la guerra arancelaria. Además, la debilidad del dólar, en mínimos con el euro de los últimos tres años, está siendo otro de los argumentos a favor de las acciones europeas. Desde el principio de año, las acciones de Rheinmetall lideran la tabla de las mayores subidas de las grandes compañías europeas con un avance del 135%. Dentro del sector de defensa le siguen Thales, con un 83%, Leonardo un 70% e Indra con un 60%. BAE Systems, por su parte, acumula, con una revalorización del 47% Invertir en el ETF de Defensa de Europa Hasta hace unos días, las únicas posibilidades que existían de invertir en las empresas de defensa con ETFs eran a través de dos fondos cotizados que replicaban el comportamiento de las acciones americanas y europeas, siendo Estados Unidos el país con mayor ponderación geográfica. Sin embargo, a través del ETF Wisdom Tree Europe Defence (EUDF.DE) tenemos la posibilidad de invertir única y exclusivamente en el sector de la defensa en Europa. Actualmente, no existen otras alternativas en ETFs o fondos de inversión que permitan invertir en el sector de defensa en Europa y en XTB nuestros clientes pueden hacerlo como en el resto de ETFs, con 0 euros de comisión de compra y de venta en los primeros 100.000 euros de negociación de cada mes.



