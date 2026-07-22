Banco Santander acaba de presentar sus resultados correspondientes del primer semestre del año remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad, primera gran cotizada española en rendir cuentas esta temporada, ha registrado el mejor semestre de su historia, aunque buena parte de la mejora responde a un efecto contable puntual que conviene diseccionar con cuidado. En la apertura del Ibex 35, las acciones del Banco Santander están cotizando con ligeras caídas, pese a las cifras. ¿Qué oculta el informe de resultados?

Cifras clave de los resultados del Banco Santander

Ingresos totales (margen bruto): 30.847 millones de euros, +6% interanual.

Margen de intereses: 22.711 millones de euros, +7%, principal motor de los ingresos.

Comisiones netas: 6.851 millones de euros, +9%, apoyadas en la mayor actividad y vinculación comercial.

Costes: -2% interanual sin considerar TSB, lo que ha permitido rebajar la ratio de eficiencia 2,9 puntos porcentuales, hasta el 42,8%.

Rentabilidad (RoTE ordinario): 15,6%, siete décimas más que un año antes.

Ratio de capital CET1 : 14%, por encima del rango objetivo del 12,8%-13% con el que el banco espera cerrar el ejercicio una vez absorba el impacto de TSB y de la futura compra de Webster Bank.

: 14%, por encima del rango objetivo del 12,8%-13% con el que el banco espera cerrar el ejercicio una vez absorba el impacto de TSB y de la futura compra de Webster Bank. Base de clientes : 182 millones, doce millones más que hace un año, de los cuales cuatro millones proceden de la incorporación de TSB.

: 182 millones, doce millones más que hace un año, de los cuales cuatro millones proceden de la incorporación de TSB. Capitalización bursátil a cierre de junio: 178.000 millones de euros, con 185.000 empleados y 3,5 millones de accionistas.

Como parte de la retribución al accionista, el banco ha anunciado una nueva recompra de acciones de 1.800 millones de euros con cargo a los resultados del primer semestre de 2026, ya aprobada por el Banco Central Europeo, pendiente de las aprobaciones corporativas para su ejecución.

El Banco Santander dispara su beneficio más de un 30%

El beneficio atribuido contable del Banco Santander alcanzó los 8.973 millones de euros entre enero y junio, un 31% más que en el mismo periodo de 2025, según el comunicado oficial del banco. Esa cifra incorpora un efecto extraordinario neto de 1.645 millones de euros: por un lado, la plusvalía de 1.895 millones generada en enero por la venta del 49% de Santander Bank Polska a Erste Group; por otro, un cargo de 250 millones en costes de reestructuración derivados de la integración de TSB, el banco británico comprado a Sabadell y cuya adquisición se cerró en mayo.

Descontando esos extraordinarios, el beneficio ordinario (la referencia que sigue el mercado para medir el negocio recurrente) se situó en 7.328 millones de euros, un 15% más que en el primer semestre de 2025 (14% excluyendo el efecto del tipo de cambio) y también cifra récord para un semestre.

Los resultados son peores que los del trimestre anterior

Aquí es donde conviene matizar el mensaje del “récord”. En términos contables, el beneficio atribuido cayó de los 5.455 millones del primer trimestre a los 3.518 millones del segundo, un descenso trimestral superior al 35%. La caída no refleja un deterioro del negocio, sino la desaparición del efecto no recurrente de la plusvalía de Polonia (1.895 millones), que solo se contabilizó en el primer trimestre, mientras que en el segundo ya pesan los primeros 250 millones de costes de reestructuración de TSB.

Si se compara en términos homogéneos (beneficio ordinario, sin extraordinarios), la lectura es la contraria: el resultado mejoró de 3.560 millones en el primer trimestre a en torno a 3.768 millones en el segundo, una subida secuencial cercana al 6%, y de forma interanual el beneficio ordinario del segundo trimestre creció un 17% frente al 12% del primero. En su comparación interanual estricta, el beneficio neto reportado del segundo trimestre (3.518 millones) creció solo un 3% frente a los 3.430 millones de abril-junio de 2025, precisamente por el lastre de los costes de TSB; sin ellos, el avance habría sido del 17%. Las cifras del segundo trimestre superaron ligeramente las estimaciones del consenso de mercado

La banca de inversión y la gestión de patrimonios, los negocios clave del semestre

Por negocios globales, en el semestre del Banco Santander destaca la fortaleza de la banca de inversión y la gestión de patrimonios frente al negocio de financiación al consumo, más presionado por provisiones regulatorias:

Retail & Commercial Banking (el mayor negocio del grupo): beneficio ordinario de 4.124 millones, +12% (+10% sin TSB), con RoTE del 17,1%, apoyado en el crecimiento del crédito (+9%, o +2% sin TSB) y de los depósitos (+13%, o +6% sin TSB).

(el mayor negocio del grupo): beneficio ordinario de 4.124 millones, +12% (+10% sin TSB), con RoTE del 17,1%, apoyado en el crecimiento del crédito (+9%, o +2% sin TSB) y de los depósitos (+13%, o +6% sin TSB). CIB (banca corporativa y de inversión) : 1.742 millones, +17%, con un RoTE del 20,3% y una eficiencia del 40,8%, impulsado por Global Banking y Global Markets.

: 1.742 millones, +17%, con un RoTE del 20,3% y una eficiencia del 40,8%, impulsado por Global Banking y Global Markets. Wealth Management & Insurance : 1.083 millones, +19%, con activos bajo gestión en máximo histórico de 581.000 millones (+13%).

: 1.083 millones, +19%, con activos bajo gestión en máximo histórico de 581.000 millones (+13%). Openbank (antigua Digital Consumer Bank): 827 millones, lastrado por las provisiones por financiación de automóviles en Reino Unido y el fin de los incentivos fiscales a los coches eléctricos en Estados Unidos; excluyendo ese impacto, el resultado recurrente antes de impuestos habría crecido un 15%.

(antigua Digital Consumer Bank): 827 millones, lastrado por las provisiones por financiación de automóviles en Reino Unido y el fin de los incentivos fiscales a los coches eléctricos en Estados Unidos; excluyendo ese impacto, el resultado recurrente antes de impuestos habría crecido un 15%. Payments: 78 millones, con el volumen de pagos de Getnet subiendo un 10% y Ebury superando los 28.000 clientes activos (+28%).

Por geografías, España se mantiene como el principal mercado por aportación al beneficio, con 2.534 millones de euros de beneficio ordinario en el semestre, un 12,2% más que un año antes.

Movimientos corporativos que distorsionan la contabilidad

El semestre ha estado marcado por una intensa reorganización del perímetro del grupo. En enero se cerró la venta del 49% de Santander Bank Polska a Erste Group, origen de la plusvalía que distorsiona la comparativa contable. En mayo se completó la compra de TSB a Banco Sabadell, cuyos primeros costes de integración ya penalizan el resultado del segundo trimestre. Y sigue pendiente de las autorizaciones regulatorias la adquisición del banco estadounidense Webster Financial Corporation, anunciada en febrero, cuyo impacto aún no aparece en ninguna de estas cuentas. Con todo ello, Santander ha reiterado sus objetivos para 2026 (crecimiento de ingresos a dígito medio, reducción de costes en euros constantes, beneficio superior a los 14.101 millones de 2025 y CET1 del 12,8%-13%) y su hoja de ruta a 2028 marcada en el Investor Day de febrero: RoTE superior al 20%, beneficio superior a 20.000 millones y más de 210 millones de clientes.

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, resumió el semestre así: “hemos tenido un buen primer semestre, con doce millones de clientes más que hace un año. Los ingresos crecen un 6%, los costes bajan y ONE Transformation sigue impulsando la mejora del apalancamiento operativo”.

Opinión del departamento de análisis de XTB España sobre los resultados del Banco Santander

Más allá del titular de los 8.973 millones, lo relevante de estos resultados es que el negocio recurrente sigue mejorando de forma consistente: ingresos creciendo al 6%, costes cayendo, eficiencia mejorando casi tres puntos y un RoTE ordinario del 15,6% que se acerca al objetivo del 20% fijado para 2028. Es la octava cifra récord consecutiva de beneficio ordinario trimestral si se cuenta desde 2024, lo que confirma que ONE Transformation (el plan de digitalización y estandarización de plataformas del grupo) está generando un apalancamiento operativo real y no solo un relato de márketing corporativo. La fortaleza de CIB y de Wealth Management, con RoTEs superiores al 20%, refuerza además la tesis de que Santander está migrando su mix de beneficio hacia negocios de menor consumo de capital, algo que el mercado suele premiar con múltiplos más altos.

Dicho esto, conviene no perder de vista dos frentes de riesgo. Primero, la ratio CET1 del 14% es en realidad una fotografía transitoria: una vez se absorban los 55 puntos básicos ya consumidos por TSB y los aproximadamente 150 puntos que se estima que restará la compra de Webster, el colchón de capital se acercará rápidamente al límite bajo del rango objetivo, lo que deja menos margen de maniobra del que aparenta el dato actual. Segundo, la comparativa trimestral ilustra un riesgo recurrente en la lectura de resultados bancarios con operaciones corporativas en marcha: los titulares de “récord” pueden ocultar caídas contables abultadas (como el -35% del beneficio atribuido de segundo trimestre frente al primer trimestre) que solo se explican por el calendario de plusvalías no recurrentes, no por un deterioro del negocio. Para un inversor, el indicador que realmente importa de aquí a final de año será la evolución de Openbank (presionado por las provisiones de financiación de coches en Reino Unido) y la velocidad a la que Webster empiece a aportar al RoTE del grupo en Estados Unidos, el mercado que el propio banco señala como palanca clave de crecimiento hasta 2028.

Las acciones del Banco Santander se anotan leves caídas en la apertura de la jornada de hoy. En el acumulado del año, no obstante, las acciones del Banco Santander suben más de un 16%.

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