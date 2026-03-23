Hoy lunes 23 comienza la cuarta semana de conflicto bélico en Oriente Medio, y se podría afirmar que una de las geografías más afectadas es el Viejo Continente. La dependencia energética europea ha provocado un revés significativo en unas bolsas que, hasta hace apenas unas semanas, llevaban mejor revalorización que las estadounidenses. Toda esa ventaja se ha desvanecido en cuestión de días debido a una economía mucho más dependiente de la energía exterior, lo que podría implicar un repunte de la inflación y de los tipos de interés si la guerra no encuentra un final en el corto plazo.

Las caídas ya superan el 11% en los principales índices europeos, tanto en el EuroStoxx 50 como en el EuroStoxx 600, entrando oficialmente en terreno de corrección, un ajuste que se considera temporal y no estructural. Sin embargo, si la guerra continúa, la subida de precios, el repunte de la inflación y una política monetaria más hawkish podrían transformar esta corrección en una reversión bajista más profunda, en caso de que las caídas superen el 20%. En este escenario emerge una pregunta evidente: ¿pueden continuar cayendo las bolsas europeas?

Las bolsas europeas entran en corrección en plena escalada entre Trump e Irán

Las principales bolsas europeas han iniciado la semana con fuertes descensos y han entrado oficialmente en fase de corrección. Las caídas, que rondan el 2%, se extienden a todos los sectores, con especial impacto en industriales y mineras.

La tensión geopolítica volvió a dispararse tras los nuevos ataques lanzados por Irán en el Golfo Pérsico y el ultimátum emitido por Donald Trump para reabrir el Estrecho de Ormuz, un punto crítico para el transporte de petróleo. El mercado interpreta que la situación ha pasado de un escenario de incertidumbre a la posibilidad de un conflicto prolongado.

Energía, inflación y geopolítica: el cóctel que presiona a Europa

La escalada en Irán tiene implicaciones directas sobre el mercado energético. El riesgo sobre el Estrecho de Ormuz añade presión alcista al petróleo, alimentando el temor a un repunte de la inflación. Esto incrementa las expectativas de que los bancos centrales mantengan o incluso eleven los tipos de interés.

En este contexto, la aversión al riesgo se intensifica y provoca ventas masivas en la renta variable europea. Históricamente, un aumento de tipos en un entorno de inestabilidad no beneficia a la bolsa, ya que los inversores prefieren vehículos de menor riesgo y rentabilidad más estable, como los bonos de corto plazo, que se vuelven más atractivos tras las subidas de tipos.

El impacto del petróleo en la economía europea

La dependencia energética de Europa vuelve a quedar en evidencia en momentos de tensión geopolítica. La región importa una parte muy significativa del petróleo y el gas que consume, lo que hace que cualquier alteración en rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz tenga un efecto inmediato sobre los precios y sobre la actividad económica.

El encarecimiento del crudo afecta de forma directa a industrias clave del continente. Sectores como transporte, aviación, logística, química o manufactura pesada dependen enormemente de los combustibles fósiles y ven cómo sus costes se disparan en cuestión de días. A esto se suma el impacto indirecto sobre la inflación, que presiona a los bancos centrales y complica aún más el escenario para empresas y consumidores.

En este contexto, la escalada en Oriente Medio no solo golpea a los mercados financieros, sino que también amenaza con frenar el crecimiento económico de la región.

Caídas sincronizadas en las principales bolsas europeas

Las caídas en las principales bolsas europeas desde el inicio del conflicto han sido homogéneas, con descensos superiores al 10% en los índices de mayor peso del continente.

DAX alemán: –12,97%

CAC francés: –12,08%

FTSEMIB italiano: –11,27%

IBEX español: –10,97%

Según la rentabilidad acumulada desde el inicio del conflicto, el índice más castigado es el DAX 40, seguido de cerca por el CAC francés y el FTSEMIB italiano. El IBEX español y el FTSE británico también sufren, aunque algo menos.

Aunque cada mercado tiene su propia composición, hay varios motivos que explican por qué Alemania suele ser el índice europeo más sensible en escenarios de tensión geopolítica y energética. El DAX tiene una elevada exposición a sectores como automoción, maquinaria pesada o química, todos ellos extremadamente dependientes del precio de la energía y de cadenas de suministro estables. Por lo tanto, es lógico que Alemania sea la más castigada dentro de Europa.

¿Cuáles son los sectores más afectados por la guerra en Oriente Medio?

La corrección no ha golpeado a todos los sectores por igual. Las industrias más cíclicas y dependientes del comercio global han sufrido las mayores caídas, mientras que la energía se ha convertido en la única excepción positiva en un mercado dominado por el rojo.

Energía: +3,50%

Bancos: –14,66%

Industria y maquinaria: –14,81%

Construcción y materiales: –15,20%

Componentes de automoción: –16,94%

Inmobiliario: –19,37%

Materias primas básicas: –19,69%

Los sectores más castigados han sido materias primas básicas, inmobiliario y componentes de automoción, todos ellos muy sensibles a los costes energéticos, a la demanda internacional y a la volatilidad macroeconómica. También destacan las fuertes caídas en industriales, bancos y viajes y ocio, sectores que suelen reaccionar con intensidad cuando aumenta la aversión al riesgo.

En contraste, la energía es el único sector que logra avances, reflejando cómo las tensiones en el Estrecho de Ormuz y el repunte del petróleo actúan como viento de cola para las compañías energéticas europeas. En un contexto donde el resto del mercado sufre, la energía funciona como refugio natural.

Europa reacciona con fuerza al nuevo frente geopolítico

La corrección técnica ya es un hecho. Las ventas se extienden por miedo a un conflicto prolongado y la sensibilidad del mercado europeo a los precios de la energía y a la inflación vuelve a quedar en evidencia. La región entra así en una fase marcada por la volatilidad y la incertidumbre, con los inversores pendientes de cada movimiento en Oriente Medio.

Cómo invertir en el Euro Stoxx 50 desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder al iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUN2), un fondo cotizado que replica el comportamiento del Euro Stoxx 50, el índice que agrupa a las 50 mayores compañías de la eurozona. Este ETF permite invertir de forma diversificada en los principales sectores y líderes empresariales europeos a través de un único instrumento.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que facilita la exposición al mercado europeo sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.