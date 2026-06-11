SAP se hunde un 5,6%: el efecto dominó de Oracle

A pesar de que hoy ha tenido lugar una subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, el STOXX 50 se mantiene claramente alcista, avanzando un 0,9%.

La razón por la que el índice no cae es evidente: las subidas estaban completamente descontadas por el mercado, que ya había incorporado este escenario en precios.

Incluso con mensajes contradictorios procedentes de Oriente Medio, el mercado apenas ha reaccionado, con el Brent registrando ligeras caídas durante la sesión. ¿Qué acción está provocando estas caídas?

SAP se desploma un 5,6% arrastrada por los resultados de Oracle

La principal afectada del día es SAP, y lo llamativo es que la compañía no ha anunciado ningún evento catastrófico que justifique un desplome del 5,6%. La caída viene provocada por los resultados de Oracle, que han generado un fuerte impacto en el sentimiento del sector. SAP encadena una racha claramente negativa: cae un 13% en las últimas cinco sesiones y acumula un –31% en 2026.

La razón detrás de estas caídas es la mala acogida de los resultados de Oracle. A pesar de haber presentado cifras históricas, el anuncio de una nueva emisión de deuda y de acciones para financiar el crecimiento en centros de datos e infraestructura cloud no ha gustado en absoluto al mercado.

Oracle registró un crecimiento del 93% en ingresos de infraestructura cloud respecto al mismo trimestre del año anterior, pero lo que más ha afectado a SAP es la ralentización del crecimiento en cloud applications, donde Oracle avanzó un 9,7%, por debajo del consenso y mostrando una desaceleración progresiva.

Debemos recordar que Oracle es uno de los principales competidores de SAP en el segmento de ERP y software empresarial, por lo que un frenazo en sus ingresos afecta directamente al sentimiento de los inversores de SAP, que temen un entorno de menor crecimiento para todo el sector. Esta preocupación se suma a la desaceleración que ya venían acumulando los últimos trimestres.

El impacto se extiende al sector tecnológico europeo y estadounidense

SAP no ha sido la única afectada. La francesa Capgemini cae un 5,2%, reflejando que el impacto de los resultados de Oracle se ha extendido a todo el sector tecnológico europeo.

En Estados Unidos, la reacción ha sido similar: Adobe retrocede un 5,2%, ServiceNow cae un 3,6% y Monday.com pierde un 3%, mostrando que el mercado interpreta los resultados de Oracle como una señal de enfriamiento en el gasto corporativo en software.

En conjunto, el sector tecnológico global está reaccionando con sensibilidad extrema a cualquier señal de desaceleración, especialmente en un entorno donde los tipos de interés siguen subiendo y la exigencia sobre los múltiplos es cada vez mayor.

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