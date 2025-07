Las bolsas europeas empiezan la semana con buen tono💡

Lunes con tono positivo en las bolsas gracias a la extensi贸n de las negociaciones sobre la pol铆tica arancelaria entre Estados Unidos y la Uni贸n Europea.聽En el mercado de 铆ndices, el Dax 40 sube un 0,8% y el Cac 40 un 0,3%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation Cotizaci贸n del Dax 40 El 铆ndice alem谩n Dax 40 avanza un 0,8% durante la sesi贸n de hoy y se mantiene por encima del soporte establecido por la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (curva azul en el gr谩fico). Mientras el Dax 40 se mantenga por encima de esta zona, la tendencia alcista general se mantiene estable (seg煤n lo determinado por las medias m贸viles exponenciales). El RSI de 14 d铆as regresa a alrededor de 53 puntos (valores neutrales). Noticias corporativas Commerzbank AG (CBK.DE) planea vender una parte significativa del riesgo de su cartera de pr茅stamos corporativos, seg煤n personas familiarizadas con el asunto, ya que la entidad alemana busca liberar capital para defenderse de una posible oferta p煤blica de adquisici贸n (OPA) de UniCredit SpA (UCG.IT). Las acciones de Commerzbank subieron un 1,6% hoy tras la noticia. Las acciones del sector energ茅tico europeo cayeron debido a los resultados, peores de lo esperado, de Shell Plc (SHELL.NL) y a la ca铆da de los precios del petr贸leo. El gigante energ茅tico inform贸 de resultados comerciales m谩s d茅biles para el segundo trimestre y de ganancias menores de lo esperado en su negocio downstream. A pesar de los mayores m谩rgenes de refinaci贸n de 8,9 $/bbl (frente a los 6,2 $) y de los m谩rgenes qu铆micos de 166 $/tonelada (frente a los 126 $), Shell espera que las ganancias ajustadas en este segmento se sit煤en por debajo del punto de equilibrio. Adem谩s, Shell prev茅 un resultado neto de entre 400 millones de d贸lares en p茅rdidas y 200 millones de d贸lares en ganancias, en comparaci贸n con la estimaci贸n de consenso de una p茅rdida de 27 millones de d贸lares. Se espera que la actividad burs谩til sea menor que en el primer trimestre. Las acciones de la compa帽铆a cayeron un 2,55% hoy. Las acciones de Siemens Healthineers (SHL.DE) cayeron un 2,2% hoy. Esto se debe a la decisi贸n de China de imponer restricciones a la importaci贸n de dispositivos m茅dicos de la Uni贸n Europea, lo que afecta negativamente las perspectivas de ventas de la compa帽铆a en este mercado clave. Las acciones de Capgemini (CAP.FR) cayeron un 2,5% hoy. La ca铆da se debe al anuncio de la adquisici贸n de WNS por 76,50 d贸lares por acci贸n, que implica un gasto en efectivo de 3.300 millones de d贸lares y genera preocupaci贸n entre los inversores sobre los posibles riesgos y los costes a corto plazo de la integraci贸n de la adquisici贸n. Fuente: Bloomberg Financial LP

