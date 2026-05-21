- Del pesimismo matutino al rally global gracias a la caída del crudo y rumores de distensión
- El Kospi fue el epicentro: +9% tras el acuerdo laboral de Samsung
- Corea del Sur consolida su liderazgo global en 2026
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La sesión de ayer volvió a demostrar cómo la narrativa bursátil puede darse la vuelta en cuestión de horas. La jornada arrancó en Europa con un sentimiento pesimista: Irán seguía bloqueado, el petróleo superaba los 110 dólares, el mercado de deuda mostraba tensiones y la incertidumbre sobre los resultados de Nvidia añadía presión.
Aun así, en apenas unas horas los mercados cambiaron de dirección y subieron con fuerza. Los índices europeos cerraron con avances superiores al 1% en una sesión que, a primera hora, apuntaba a ser complicada. Este optimismo no se limitó a Europa. Estados Unidos rebotó tras tres sesiones negativas y Asia vivió un auténtico estallido alcista, con el Kospi disparándose un 8% y el Nikkei avanzando un 3%. Estas subidas estuvieron impulsadas por rumores de avances en acuerdos de paz y por la caída del crudo hasta la zona de 105 dólares. Pero lo más llamativo fue, sin duda, el comportamiento del índice coreano.
El Kospi se dispara más de un 8%: ¿qué ha pasado?
La subida del Kospi, más de un 8% en una sola sesión, no se explica únicamente por la mejora del sentimiento inversor o por la reducción de la aversión al riesgo.
El detonante fue mucho más concreto. El mercado surcoreano vivió una de sus mejores sesiones del año después de que Samsung Electronics alcanzara un acuerdo preliminar con su sindicato, evitando una huelga que amenazaba con paralizar a la mayor fabricante mundial de chips de memoria.
El pacto fue interpretado como una señal de estabilidad laboral en un sector crítico para la economía del país y actuó como catalizador inmediato para los inversores locales.
Un rally impulsado por Samsung, SK Hynix y Nvidia
El Kospi repuntó un 8,4%, su mayor avance desde abril, superando los 7.800 puntos pese a que los inversores extranjeros mantuvieron ventas netas.
Los movimientos más destacados fueron:
- Samsung Electronics: +8,5%
- SK Hynix: +11%
Ambas compañías se vieron impulsadas también por los resultados mejor de lo esperado de Nvidia, que reforzaron la narrativa de una demanda explosiva de memoria HBM y DRAM avanzada para inteligencia artificial.
La sesión dejó una imagen clara: el dinero local entró con fuerza mientras los fondos globales continuaron deshaciendo posiciones tras semanas de toma de beneficios. El Kospi se mantiene como el índice con mejor rendimiento del mundo en 2026, con una subida superior al 83%, impulsado por el superciclo de semiconductores ligado a la IA.
Corea del Sur, epicentro tecnológico del año
El fuerte avance del índice coreano responde a una combinación de factores que han convergido al mismo tiempo:
- Un superciclo de memoria que dispara los beneficios de Samsung y SK Hynix.
- La demanda explosiva de chips para inteligencia artificial.
- Un flujo masivo de compras locales que compensa incluso las ventas récord de inversores extranjeros.
- La estabilidad laboral tras el acuerdo de Samsung, que elimina un riesgo inmediato.
Corea del Sur se ha convertido en el mercado estrella del año, y el rally de ayer no fue un movimiento aislado, sino la consecuencia de una tendencia estructural impulsada por la inteligencia artificial y la industria de semiconductores.
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