Las caídas en Wall Street continúan. ¿Qué está pasando?

El índice tecnológico Nasdaq 100 ya ha caído más de un 10% desde finales de enero. Las preocupaciones sobre la capacidad de mantener el ritmo y la magnitud de las ganancias entre las empresas vinculadas a la IA, o presionadas por ella, se han intensificado en respuesta al conflicto en el Golfo Pérsico. La sesión del viernes en Wall Street comienza con descensos significativos, con los futuros de los principales índices cayendo más de un 1%. Las mayores pérdidas se observan en el Russell 2000, donde los descensos ya se acercan al 2%.

El mercado se centra principalmente en un número creciente de señales negativas procedentes de empresas tecnológicas, así como en la disminución de las perspectivas de desescalada del conflicto en el Golfo Pérsico. La situación se ve agravada por la creciente incertidumbre en torno a las perspectivas de inflación y la política de los bancos centrales.

Datos macroeconómicos

La Universidad de Michigan ha publicado sus últimos datos sobre expectativas de inflación y sentimiento del consumidor:

Expectativas de inflación (1 año): 3,8% (esperado: 3,4%; previo: 3,4%)

Expectativas de inflación (5 años): 3,2% (esperado: 3,2%; previo: 3,3%)

Expectativas del consumidor: 51,7 (esperado: 54,1; previo: 56,6)

Condiciones actuales: 55,8 (esperado: 57,8; previo: 56,6)

Los datos muestran claramente una aceleración en el deterioro del sentimiento del consumidor. Las expectativas de inflación a corto plazo también han aumentado de forma significativa.

Gráfico del Nasdaq 100

Los compradores parecen estar perdiendo completamente el impulso. El precio ha roto con fuerza por debajo de la EMA200, lo que constituye una señal bajista muy fuerte. La EMA50 también ha cruzado por debajo de la EMA100, reforzando la señal de impulso bajista. En este momento, el precio parece luchar por mantener el nivel de Fibonacci del 78,6%; sin embargo, una ruptura por debajo de este nivel puede ser solo cuestión de tiempo. Fuente: xStation5

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