Las caídas en Wall Street continúan. ¿Qué está pasando?

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El Nasdaq 100 entra en corrección con caídas superiores al 10% desde máximos.
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El sentimiento empeora por inflación al alza y señales negativas del sector tech.
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Los datos de Michigan muestran un deterioro claro del consumidor.
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Varias grandes tecnológicas sufren: recortes, previsiones débiles y presión regulatoria.
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El Nasdaq 100 entra en corrección con caídas superiores al 10% desde máximos.
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El sentimiento empeora por inflación al alza y señales negativas del sector tech.
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Los datos de Michigan muestran un deterioro claro del consumidor.
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Varias grandes tecnológicas sufren: recortes, previsiones débiles y presión regulatoria.
El índice tecnológico Nasdaq 100 ya ha caído más de un 10% desde finales de enero. Las preocupaciones sobre la capacidad de mantener el ritmo y la magnitud de las ganancias entre las empresas vinculadas a la IA, o presionadas por ella, se han intensificado en respuesta al conflicto en el Golfo Pérsico. La sesión del viernes en Wall Street comienza con descensos significativos, con los futuros de los principales índices cayendo más de un 1%. Las mayores pérdidas se observan en el Russell 2000, donde los descensos ya se acercan al 2%.
El mercado se centra principalmente en un número creciente de señales negativas procedentes de empresas tecnológicas, así como en la disminución de las perspectivas de desescalada del conflicto en el Golfo Pérsico. La situación se ve agravada por la creciente incertidumbre en torno a las perspectivas de inflación y la política de los bancos centrales.
Datos macroeconómicos
La Universidad de Michigan ha publicado sus últimos datos sobre expectativas de inflación y sentimiento del consumidor:
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Expectativas de inflación (1 año): 3,8% (esperado: 3,4%; previo: 3,4%)
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Expectativas de inflación (5 años): 3,2% (esperado: 3,2%; previo: 3,3%)
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Expectativas del consumidor: 51,7 (esperado: 54,1; previo: 56,6)
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Condiciones actuales: 55,8 (esperado: 57,8; previo: 56,6)
Los datos muestran claramente una aceleración en el deterioro del sentimiento del consumidor. Las expectativas de inflación a corto plazo también han aumentado de forma significativa.
Gráfico del Nasdaq 100
Los compradores parecen estar perdiendo completamente el impulso. El precio ha roto con fuerza por debajo de la EMA200, lo que constituye una señal bajista muy fuerte. La EMA50 también ha cruzado por debajo de la EMA100, reforzando la señal de impulso bajista. En este momento, el precio parece luchar por mantener el nivel de Fibonacci del 78,6%; sin embargo, una ruptura por debajo de este nivel puede ser solo cuestión de tiempo. Fuente: xStation5
Noticias corporativas de Wall Street
- Carnival Corp (CCL.US): El operador de cruceros redujo su previsión de beneficios para 2026, citando un aumento de los costes del combustible. Las acciones caen más de un 3%.
- Meta (META.US): Las valoraciones del operador de redes sociales se están desplomando. En la sesión del jueves, la acción perdió casi un 10%, y hoy amplía las pérdidas con otro 2%. Esto se produce tras una derrota judicial en la que la empresa fue declarada culpable de crear productos perjudiciales para jóvenes, estableciendo un precedente peligroso. Además, se espera que la compañía implemente recortes significativos de empleo.
- Microsoft (MSFT.US): Uno de los líderes del sector tecnológico estadounidense anunció una congelación de contrataciones en soluciones cloud y en ventas. La acción cae casi un 3%.
- Palo Alto (PANW.US): Las acciones de ciberseguridad caen ante la preocupación por el impacto de la IA en los modelos de negocio. La presión adicional sobre las acciones SaaS y la incertidumbre macroeconómica más amplia están empujando a la baja las acciones de la compañía, que caen un 7% en la sesión de hoy.
- Entergy Corporation (ETR.US): El proveedor energético estadounidense sube más de un 4% tras anunciar un acuerdo con Meta. La empresa suministrará energía a un mega centro de datos en Luisiana.
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