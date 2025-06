Termina el mes de mayo y, con él, cerramos el mejor mes para el índice S&P 500 en un año y medio y el mejor mayo desde 1990. Aún así, el selectivo americano cotiza prácticamente sin cambios en 2025 registrando uno de sus peores comienzos de año desde la década de 1950, pese a que se se encuentra a menos del 4% de su máximo histórico. En concreto, el S&P 500 se encuentra este año casi un 12% por debajo del MSCI All Country World Index, excluyendo el índice estadounidense, lo que marca el peor comienzo de año frente a sus pares globales desde 1993 y el segundo peor de la historia. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Históricamente, el tercer año de un mercado alcista estadounidense, como el actual, es el más débil. Desde la Segunda Guerra Mundial, el S&P 500 ha promediado una subida de tan solo el 5,2 % en el tercer año. Los 7 Magníficos deslumbran El ETF de los 7 Magníficos ha cerrado el mejor mes de su historia. De hecho, ha generado casi la mitad del repunte del 19% del S&P 500 desde su mínimo de abril. Los resultados de Nvidia o la vuelta de Elon Musk a sus negocios han sido algunos de los motivos de estas subidas. Desde el día de las elecciones, el S&P 500 ha subido un 2% en general, lo que oculta la alta volatilidad de estos meses, con las acciones hundiéndose al borde de un mercado bajista antes de una potente recuperación. Aquel inversor que se perdió los cinco peores días, ahora ha subido más del 20%. Si se perdió los cinco mejores, ha bajado un 16%. En estos momentos, ocho de los diez mercados bursátiles con mejor rendimiento del mundo se encuentran en Europa. El índice EuroStoxx 600 supera al S&P 500 por una diferencia récord de un 18% en dólares, impulsado por los históricos planes de gasto fiscal de Alemania y la fortaleza del euro. Además, el Banco Central Europeo tiene margen para reducir aún más los tipos de interés, mientras que las valoraciones de las acciones son bajas. Los beneficios corporativos han sido otro punto positivo, con un aumento del 5,3% en el primer trimestre de las empresas del índice MSCI Europe, en comparación con las expectativas de una caída del 1,5%. ¿Qué esperar en junio? El S&P 500 ha subido tan solo un 0,2 % de media en junio durante las últimas tres décadas, en comparación con una subida del 0,8 % en los otros 11 meses del año. En los años posteriores a las elecciones presidenciales estadounidenses de las últimas siete décadas, el S&P 500 ha experimentado dificultades a principios de junio, ya que los inversores recogen beneficios de cara al verano. Esto es especialmente cierto si el índice recibe un fuerte impulso en mayo. El mes de junio estará protagonizado por los bancos centrales. El BCE debería continuar con su programa de recortes de tipos gracias a la tendencia de desinflación y el menor crecimiento económico, mientras que el resto de los bancos centrales más importantes del mundo en principio harán una pausa. Entre ellos destaca la FED, que ofrecerá una nueva visión sobre sus proyecciones económicas. Las últimas decisiones políticas al paralizar los aranceles del presidente facilitan su mandato, ya que se reducen los riesgos de estanflación o de recesión, aunque esperamos que la inflación suba en cualquier caso a medio plazo. Los datos de las encuestas "suaves" siguen debilitándose. Mientras tanto, los datos duros sobre el gasto han sido positivos.La buena noticia es que históricamente no ha habido relación entre los datos blandos y el crecimiento económico futuro. La mala noticia es que esta vez es posible que sí exista. Esta semana saldremos de muchas dudas al conocer la situación del mercado laboral. Dos días después de la FED, se produce la "triple hora bruja" —cuando vence una gran cantidad de opciones vinculadas a acciones, lo que aumenta la volatilidad— y a finales de mes se produce el reequilibrio trimestral de carteras. A nivel sectorial las reuniones de los ministros de defensa, del G7 y a final de mes de la OTAN, deberían seguir alimentando las alzas en la industria de la defensa y principalmente en ciberseguridad, dado que la industria entra en escena por todo lo alto. ¿Qué pasa con el oro? A pesar de las correcciones de los últimos días, seguimos siendo muy positivos en el oro. La producción mundial de oro es prácticamente plana desde hace siete años, el gasto de capital de la minería sigue históricamente deprimido y muy pocos descubrimientos significativos de oro en los últimos años. Hay que tener en cuenta que los bancos centrales siguen teniendo menos del 20% de sus balances en oro, lo que supone un fuerte descenso respecto al 75% del pasado. "El oro es dinero. Todo lo demás es crédito". Elecciones en Polonia La victoria de Nawrocki podría frustrar la agenda de reformas de Tusk y debilitar el papel de Polonia dentro de la UE, otro punto crítico será la guerra en Ucrania, dado que Nawrocki no es un gran partidario de la millonaria ayuda a Ucrania en su guerra contra Rusia. El presidente saliente, Andrzej Duda, ha ejercido sus poderes de veto para bloquear la reforma judicial planeada por Tusk y otras reformas desde que la coalición del primer ministro se hizo con el cargo en 2023. El resultado también representa una victoria inusual para el movimiento Maga de Donald Trump en el extranjero, tras las derrotas electorales de políticos de derecha afines al presidente estadounidense en Canadá, Australia y Rumanía.



