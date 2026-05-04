La situación en Oriente Medio se describe como un "estancamiento" peligroso. Existe una dualidad tensa: mientras Estados Unidos se prepara para posibles acciones militares, Irán continúa sin tener una postura clara. Esta incertidumbre tiene un impacto directo y severo en el mercado del petróleo.

En abril, el déficit del mercado petrolero se situó en casi 8 millones de barriles diarios, lo que representa un aumento significativo respecto al mes de marzo. Actualmente, el mercado logra estabilizarse únicamente gracias al uso de reservas estratégicas y reservas en el extranjero. Sin embargo, este mecanismo de defensa tiene fecha de caducidad. Si este déficit persiste durante 2 o 3 meses, los precios del crudo podrían dispararse por encima de los 120 dólares por barril, lo que inevitablemente provocaría un desplome posterior de la demanda.

Un factor disruptivo adicional es la salida de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) de la OPEP. Los EAU han criticado durante años las limitaciones de producción impuestas por el cártel y han invertido masivamente para aumentar su capacidad operativa a 4,65 millones de barriles diarios, con el objetivo de alcanzar los 5 millones el próximo año.

En Estados Unidos, los inventarios han sufrido una fuerte caída, impulsada principalmente por el aumento de las exportaciones. La demanda local se mantiene alta a pesar de los precios, y el mercado se apoya en la liberación de suministros de la Reserva Estratégica de Petróleo para permitir que los productores sigan exportando. Una caída de inventarios por debajo de los niveles del año pasado indicaría un mercado extremadamente ajustado.

La Revolución de la IA y el Sector Tecnológico

A pesar de las tensiones macroeconómicas, la recepción de los resultados de las grandes empresas tecnológicas ha sido mayoritariamente positiva. El motor indiscutible de este crecimiento es la nube y la Inteligencia Artificial (IA).

Inversión Masiva (CAPEX): Las mayores empresas tecnológicas planean invertir más de 700.000 millones de dólares en el desarrollo de IA durante 2026, enfocándose principalmente en centros de datos e infraestructura.

Alphabet: Se posiciona como la gran ganadora del trimestre. Su éxito se debe al rápido crecimiento de Google Cloud, la recuperación del sector publicitario y una monetización superior de la IA. Además del gran desempeño del IA Mode.

Meta: La compañía ha elevado su banda alta del CAPEX para 2026 hasta los 145.000 millones de dólares, y su principal desafío es justificar tal nivel de gasto ante los inversores. En cualquier caso, la compañía ha conseguido mejorar tanto las impresiones como el precio medio por anuncio, incrementando así los ingresos medios por usuario. Pensamos que estamos ante otro castigo excesivo por parte del mercado.

Microsoft: El crecimiento de Azure cumplió las expectativas. Su principal limitación actual es la disponibilidad física de infraestructura y el ritmo de implementación de herramientas como Copilot. Además, mostró un deterioro de su margen operativo en el segmento de nube, lo que no casa con la expansión vista en AWS.

Amazon: La compañía también batió las expectativas del consenso de analistas, con los ingresos de AWS acelerándose hasta el 28% interanual. En este caso, Amazon sí que ha conseguido expandir su margen operativo, lo que contrasta con lo que hemos comentado de Microsoft.

A nivel general, las empresas del S&P 500 muestran una gran fortaleza. Los márgenes netos han alcanzado el 13,4% en el primer trimestre de 2026, un máximo histórico desde que se tienen registros (2009). Esto demuestra un fuerte poder de fijación de precios y una gran capacidad de las empresas para reducir o trasladar costes al consumidor. Sin embargo, también hay que señalar la influencia de las tecnológicas.

Resultados: El 84% de las empresas han superado las expectativas de beneficios por acción (BPA) y el 81% han superado las previsiones de ingresos.

A pesar de estos buenos datos, existe un riesgo social latente: el aumento de los precios del combustible podría afectar desproporcionadamente a los grupos de menores ingresos, que ya llevan varios trimestres bajo presión financiera.

Resultados en España

Banca

En el panorama nacional, los resultados de la banca española (a falta de Sabadell y Unicaja) fueron robustos en términos generales; sin embargo, no han logrado disipar la cautela de los mercados. Consideramos que el sector financiero español cuenta con la resiliencia necesaria para capear las tensiones en Oriente Medio, a condición de que el conflicto sea breve. Actualmente, el principal reclamo de estas entidades reside en su atractivo rendimiento vía dividendos. Prevemos, además, un ajuste en las valoraciones (múltiplos) que podría materializarse bien mediante correcciones en los precios, o bien a través de una etapa de estancamiento en bolsa, donde la ganancia para el accionista dependa del flujo de dividendos y la recompra de títulos en lugar de la revalorización del capital.

El Fin de la Era Powell y el Giro de los Bancos Centrales

El panorama monetario está en un punto de inflexión. La reunión de abril fue la última presidida por Jerome Powell, quien permanecerá en la Junta de Gobernadores pero cederá el liderazgo. Su reemplazo, Kevin Warsh, aboga por una comunicación más reducida de la Fed, indicadores de inflación más sencillos y destaca el potencial deflacionario que podría aportar la IA a largo plazo.

En la última reunión, hubo un desacuerdo histórico (el mayor desde los años 90), con tres miembros objetando el tono moderado del comunicado. Aunque los tipos se mantuvieron sin cambios, el mercado ha comenzado a descontar la posibilidad de reanudar las subidas de tipos en 2026 debido a un escenario de menor crecimiento y mayor inflación. Actualmente, se estima una probabilidad del 20% de subida de tipos para el próximo año.

En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) ha adoptado un tono más agresivo. Christine Lagarde ha mencionado un "debate real" sobre una subida de tipos, que los mercados anticipan con un 90% de probabilidad para junio. La inflación en la Eurozona se sitúa en el 3,0%, por encima del objetivo del 2,0%, presionada especialmente por los costes energéticos.

Este giro restrictivo de los bancos centrales ha provocado una recuperación de las divisas del G10 frente al dólar estadounidense, borrando gran parte de las pérdidas acumuladas entre marzo y abril.

En el Reino Unido, el tono agresivo de la decisión del BoE y la necesidad de aplicar nuevas subidas de tipos quedaron subrayados por la división de votos de 8 a 1, donde un miembro apoyó explícitamente un incremento de 25 puntos básicos. El Banco de Inglaterra ya cuenta con una «protección» parcial al mantener uno de los tipos de interés oficiales más elevados del G10; no obstante, el mercado de bonos está descontando con fuerza un renovado endurecimiento de la política monetaria. Bajo estas condiciones, el BoE sigue señalando la posibilidad de realizar entre 1 y 2 subidas de tipos adicionales.

Los datos del Banco de Japón (BoJ) sugieren una intervención de aproximadamente 5,4 trillions de yenes (35.000 millones de dólares). Una vez más, la acción se llevó a cabo durante la denominada Golden Week.En 2024, este movimiento no fue suficiente para fortalecer la divisa; la apreciación del yen solo se materializó tras las intervenciones de julio y el cambio de postura de la Reserva Federal. Los precedentes de 2022 y 2024 muestran que el yen tiende a reforzarse en un periodo de 2 a 3 meses posterior a la intervención, aunque estas ganancias suelen ser efímeras. En términos generales, las intervenciones históricas no han sido muy exitosas, si bien en 1998 el yen logró fortalecerse tras dos actuaciones consecutivas. Por último, cabe destacar que los especuladores han retomado las ventas masivas de yenes, recordando que en 2024 se produjo un short squeeze (cierre forzado de posiciones cortas) tras la combinación de las intervenciones y el giro en la política de la Fed.

Calendario y Perspectivas Inmediatas

Esta semana también tendremos eventos importantes:

Eventos Corporativos Clave: Se esperan resultados de empresas de gran calado como Palantir, AMD, Walt Disney, Novo Nordisk, McDonald's y Rheinmetall AG .

Datos Macroeconómicos de Impacto: Conoceremos los datos de empleo de Estados Unidos, que son de especial importancia en el contexto actual y que si muestran un mayor deterioro de lo esperado podría causar aún más división dentro de la Reserva Federal.

En conclusión, los mercados se encuentran en una encrucijada donde los beneficios corporativos récord y la euforia por la IA chocan con un déficit energético estructural, una inflación persistente y un cambio de guardia en la Reserva Federal que podría traer mayor volatilidad y políticas más restrictivas. El "estancamiento" en Oriente Medio y el futuro del precio del petróleo parecen ser los riesgos más inmediatos que podrían descarrilar el actual optimismo bursátil.