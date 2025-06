Los mercados globales siguen lastrados por el conflicto en Oriente Medio, aunque aún no se ha descontado una guerra a gran escala. La preocupación de los inversores se refleja en ligeras reducciones de precios, que no se asemejan a las fuertes caídas de los índices típicas del aumento de las tensiones geopolíticas. Las decisiones de los bancos centrales europeos influyen en los movimientos cambiarios y las continuas preocupaciones impulsan los precios del petróleo. Donald Trump aún no ha definido claramente la política estadounidense respecto al conflicto en Oriente Medio. Mientras tanto, Israel e Irán han intensificado su intercambio de disparos. Cohetes iraníes impactaron un hospital israelí, e Israel continúa bombardeando objetivos nucleares de Teherán. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El petróleo se dispara Las tensiones en Oriente Medio se están traduciendo en preocupación por la cadena de suministro de petróleo, lo que ha provocado un aumento de los precios de esta materia prima. El petróleo ha subido hoy alrededor de un 2,9% y el gas natural más de un 2%. En el mercado de metales preciosos, observamos descensos. El oro ha bajado solo un 0,1%, la plata un 1% y el platino alrededor de un 3,7%. Como se esperaba, el Banco Nacional Suizo recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos, situando el tipo de referencia en el 0%. La decisión se tomó en respuesta a datos que indicaban una creciente presión deflacionaria. En mayo, los precios cayeron un -0,1 %. Las proyecciones de inflación aún apuntan a ligeros aumentos de precios en 2025, pero según la declaración del presidente del BNS, el banco no descarta utilizar tipos de interés negativos. El Banco de Inglaterra, como se predijo, mantuvo los tipos de interés sin cambios. Sin embargo, la decisión resultó ser algo más moderada de lo que el mercado había anticipado. La votación a favor de mantener los tipos sin cambios frente a la de recortarlos fue de 6 a 3 (en comparación con una previsión de 7 a 2). Tras una serie de decisiones de los bancos centrales, observamos un ligero fortalecimiento del dólar estadounidense (+0,1%) en el mercado cambiario, una depreciación del euro (-0,1%), un fortalecimiento de la libra esterlina, que compensó las caídas de hoy (+0,1%), y un debilitamiento de más del 1% de la corona noruega. El franco suizo se mantiene estable. Las fluctuaciones cambiarias indican un ligero aumento de la demanda de activos refugio. El Norges Bank decidió sorprendentemente recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4,25 %. La decisión fue unánime y se debió a datos que indicaban una caída de la inflación mayor de lo esperado y a la preocupación por una desaceleración del crecimiento económico. Debido al Juneteenth, el mercado bursátil estadounidense permaneció cerrado hoy.

