Las presentaciones de resultados hacen subir al Nasdaq 100

Los futuros de índices estadounidenses se negocian al alza a pesar de que las acciones de Microsoft cayeron más del 4% en las operaciones posteriores al cierre pese a sus sólidos resultados trimestrales. A los inversores no les gustó el crecimiento menor de lo esperado en los negocios en torno a la computación en la nube de Azure. Meta Platforms limita su crecimiento en bolsa al 2% al mismo tiempo que sorprendió al mercado superando con creces las previsiones de ingresos y beneficios. Las pérdidas en su división Reality Labs superaron las previsiones, y la empresa confirmó un CAPEX de 60 a 65 mil millones de dólares para 2025. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de Tesla suben un 4% después del cierre de Wall Street, aunque podemos encontrar los resultados de la empresa algo decepcionantes. Las acciones de IBM son las que más han subido, con un 9% tras un óptimo y convincente informe de resultados. El Nasdaq 100 crece 3 décimas, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones se situan en territorio ligeramente positivo. Por otro lado, la volatilidad en las bolsas asiáticas ha sido limitada, y los contratos de índices europeos indican una apertura al alza para la sesión de hoy. Mercado de divisas El euro-dólar cae ligeramente y sigue cotizando por encima de 1,041. Los rendimientos de los bonos estadounidenses a 10 años cayeron 3 puntos básicos hasta el 4,52% a pesar de las declaraciones ligeramente más agresivas de Jerome Powell, que enfatizó la fortaleza de la economía estadounidense. Por otro lado, el presidente de la Fed también indicó que si bien se prevé que la inflación siga cayendo hasta su objetivo del 2%, la Fed no decidirá realizar más recortes hasta que vea datos alentadores, lo que dará a los responsables de la política monetaria suficiente confianza para actuar sin temor a un repunte de las presiones sobre los precios. Hoy es el turno del Banco Central Europeo y la conferencia posterior de Christine Lagarde. Todo apunta a un recorte de 25 puntos básicos. Otros mercados Las materias primas agrícolas bajan hoy, con el petróleo cayendo un 0,5%. En los metales preciosos encontramos al oro subiendo un simbólico 0,1% hasta los 2.761 dólares la onza mientras que la plata suma un 0,3% y el platino sube un 0,8%. La atención macroeconómica se centrará en las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos y en los datos del PIB de la eurozona y de Estados Unidos. Antes de la apertura de Wall Street, CAT, Mastercard y UPS publicarán sus resultados mientras que al término de la sesión será el turno de Apple, Visa e Intel.

