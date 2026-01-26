📈Las principales acciones que mueven al S&P 500 hoy

El S&P 500 está anotándose subidas cercanas al medio punto porcentual en la sesión de hoy a pesar de que el mercado podría temer las declaraciones de Trump sobre posibles aranceles a Canadá si firman un acuerdo de comercio con China. En cualquier caso, el mercado espera con optimismo una semana de resultados que será clave para las próximas jornadas y donde grandes empresas reportarán sus cifras.

Acciones que están moviendo al S&P 500

Dentro de las subidas del S&P 500, vemos repuntes de más del 7% de Arista Networks, seguidos por Applovin. Si bien no hay motivos aparentes para las subidas de Arista, Applovin se beneficia de una subida de recomendación por parte de una casa de análisis que le da un potencial de más del 30%. Sin embargo, fuera del S&P 500 vemos otras compañías disparadas. Una de ellas son las acciones de CoreWeave, que están disparadas un 15% en la sesión después de que Nvidia haya anunciado la inversión de 2.000 millones de dólares en acciones de CoreWeave para ayudar a construir nuevos centros de datos. Esto no deja de ser otro movimiento de Nvidia que le repercute en sus ventas, ya que estos centros de datos usarán sus chips. De nuevo, estamos ante otra de esas participaciones cruzadas.

En la parte baja de la tabla vemos acciones como Intel, con caídas del 4%. El mercado sigue decepcionado por sus resultados trimestrales presentados la semana pasada y se ha perdido algo de esperanza con respecto a su batalla frente a Nvidia e incluso en su capacidad para competir con otras fabricantes de chips para hacerse con el mercado de memorias.

Esta semana conoceremos resultados de algunos gigantes como Meta, Microsoft o Apple.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el S&P 500?

