Las tensiones del G7 erosionan los índices europeos

Los índices europeos cotizan a la baja, ya que los inversores sopesan las sombrías perspectivas de un alto el fuego en Oriente Medio y el aumento de las tensiones entre los líderes del G7. Los índices cotizan en rojo en todo el continente (DAX 40: -0,87%, CAC 40: -0,9%, FTSE 100: -0,36%, FTSE MIB: -1,26%). En la cumbre del G7, la tensión se intensificó cuando el expresidente estadounidense Trump criticó al presidente francés Macron por las conversaciones de alto el fuego en el conflicto entre Israel e Irán, calificándolo de "buscador de publicidad" después de que Macron sugiriera que Estados Unidos estaba presionando para un alto el fuego. La salida anticipada de Trump y sus opiniones contradictorias ponen de relieve las crecientes desavenencias entre ambos líderes, ya que Macron aboga por la diplomacia, mientras que Trump se enfrenta a presiones para apoyar una acción militar contra las instalaciones nucleares de Irán. Estos desacuerdos profundizan las tensiones existentes en temas como Ucrania y Rusia, exponiendo las grietas en la alianza transatlántica. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Fuente: Bloomberg Finance LP Cotización del Dax 40 Los futuros del Dax 40 han estado bajando desde que alcanzaron su máximo histórico de 24.499,7. Sin embargo, es importante destacar que los bajistas aún no han superado un nivel de soporte clave, que también se alinea con los niveles indicados por los retrocesos de Fibonacci. Como se muestra en el gráfico, el precio ha probado el nivel de 23.339,6 dos veces, pero no ha logrado romperlo. Esta semana podría generar una volatilidad significativa en el índice debido a los próximos datos económicos de Estados Unidos. Fuente: xStation5 Noticias corporativas DTE.DE : Las acciones de Deutsche Telekom cayeron hasta un 2,5% después de que SoftBank vendiera 21,5 millones de acciones de T-Mobile US con un descuento del 3%, recaudando 4.800 millones de dólares. Deutsche Telekom es propietaria en un 59% de T-Mobile, lo que la convierte en el mayor accionista.

DBK.DE : La fiscalía alemana ha desestimado la investigación por lavado de imagen verde contra el exdirector ejecutivo de DWS (la rama de inversión de Deutsche Bank), Asoka Woehrmann, alegando falta de interés público, ya que ya no opera en los mercados de capitales. La investigación comenzó tras las denuncias de denunciantes en 2021 y dio lugar a redadas de DWS en 2022 y 2024. DWS resolvió el caso en febrero con un pago de 25 millones de euros. Las acciones de Deutsche Bank caen un 1,55%.

BAYN.DE : Bayer ha solicitado la aprobación de la FDA estadounidense para el gadoquatrane, un agente de contraste para resonancia magnética a base de gadolinio de baja dosis para su uso en adultos y niños, incluidos neonatos. La solicitud está respaldada por estudios globales de Fase III Quanti. Bayer también planea presentar nuevas solicitudes regulatorias en otros países. Las acciones caen un 1,85%.

KER.FR : El CEO de Renault, Luca de Meo, conocido por su revitalización de marca y sus audaces estrategias de marketing, ha sido nombrado CEO de Kering, propietaria de Gucci. Aunque es nuevo en el mundo del lujo, la experiencia de De Meo en branding y su pasión por el estilo se consideran activos en medio de las dificultades de Kering, incluyendo el débil crecimiento de Gucci, la rotación de personal directivo y el aumento de la deuda. A pesar de la preocupación de los inversores por su falta de experiencia en moda, los analistas elogian su trayectoria de recuperación en Renault. Su tarea: reavivar el atractivo de Kering y restaurar el crecimiento en un mercado del lujo estancado. Las acciones de Kering cotizan hoy un 2,7% a la baja.

SAF.FR : Safran cae un 0,2% a pesar de los planes de adquirir el negocio de accionamiento y control de vuelo de Collins Aerospace a RTX por 1.800 millones de dólares, incluyendo la deuda. El acuerdo busca mejorar las capacidades de Safran en sistemas de control de vuelo y electrificación para plataformas de nueva generación. Se espera que el negocio adquirido genere 1.500 millones de dólares en ventas y 130 millones de dólares en EBITDA en 2024. Se espera que la adquisición, sujeta a la aprobación regulatoria y de los empleados, se cierre en el segundo semestre de 2024.

NOD.NO: Nordic Semiconductor sube un 1,7% tras adquirir la propiedad intelectual y la tecnología principal de Neuton.AI, líder en TinyML para dispositivos edge. El acuerdo respalda el objetivo de Nordic de impulsar la IA edge combinando su tecnología inalámbrica de ultrabajo consumo con la plataforma automatizada de Neuton.AI, que genera modelos de aprendizaje automático ultracompactos (menos de 5 KB). La adquisición incluye el equipo y los activos de Neuton.AI, y la marca continuará durante la integración. No se han revelado los términos financieros; la aprobación regulatoria está pendiente.

