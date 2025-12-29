- Sobresale el sector acerero dentro del Ibex 35 mientras que Indra es el farolillo rojo de la sesión
- Sobresale el sector acerero dentro del Ibex 35 mientras que Indra es el farolillo rojo de la sesión
El Ibex 35 repunta una décima y roza los 17.200 puntos en una jornada con menor volumen de negociación en Europa, tras una sesión con tono bajista en Asia. A falta de sólo 3 días para el cierre del 2025, los índices europeos asientan sus cotas con movimientos moderados que en su mayoría no superan las 2 décimas.
Empresas que más suben del Ibex 35
BBVA y Sabadell lideran la parte alta de un Ibex 35 en el que también aparece el sector acerero. ArcelorMittal y Acerinox crecen apoyadas en que el mercado sigue viendo recorrido alcista tras un 2025 solvente en el que hemos tenido una mejora de los resultados respecto a años anteriores. Existe un mejor ánimo hacia valores cíclicos de calidad en este final de año, con parte del dinero rotando a industriales tras el rally tecnológico previo a la presentación de los resultados del tercer trimestre. Cabe destacar el potencial beneficio que pueden extraer los productores con presencia relevante en Norteamérica (caso especialmente claro de Acerinox) gracias a los nuevos aranceles al acero interpuestos por Donald Trump. Ambas terminan el ejercicio muy cerca de sus máximos anuales.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Indra cotiza en la parte baja del Ibex 35, corrigiendo un 1,68% como recogida puntual de beneficios tras un 2025 en el que la empresa de defensa española se ha revalorizado un 170%. Por su parte, Repsol continúa con el incremento de su volatilidad en esta parte final de año, y hoy cede 9 décimas pese a que el precio del barril de petróleo repunta en la misma proporción.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Nuevos máximos del Ibex 35 en la penúltima sesión del año
Los anuncios corporativos protagonizan la apertura del S&P 500
¿Por qué el precio del gas natural se dispara un 4%?
El Dax 40 inicia otro ataque a máximos
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.