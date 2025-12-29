El Ibex 35 repunta una décima y roza los 17.200 puntos en una jornada con menor volumen de negociación en Europa, tras una sesión con tono bajista en Asia. A falta de sólo 3 días para el cierre del 2025, los índices europeos asientan sus cotas con movimientos moderados que en su mayoría no superan las 2 décimas.

Empresas que más suben del Ibex 35

BBVA y Sabadell lideran la parte alta de un Ibex 35 en el que también aparece el sector acerero. ArcelorMittal y Acerinox crecen apoyadas en que el mercado sigue viendo recorrido alcista tras un 2025 solvente en el que hemos tenido una mejora de los resultados respecto a años anteriores. Existe un mejor ánimo hacia valores cíclicos de calidad en este final de año, con parte del dinero rotando a industriales tras el rally tecnológico previo a la presentación de los resultados del tercer trimestre. Cabe destacar el potencial beneficio que pueden extraer los productores con presencia relevante en Norteamérica (caso especialmente claro de Acerinox) gracias a los nuevos aranceles al acero interpuestos por Donald Trump. Ambas terminan el ejercicio muy cerca de sus máximos anuales.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Indra cotiza en la parte baja del Ibex 35, corrigiendo un 1,68% como recogida puntual de beneficios tras un 2025 en el que la empresa de defensa española se ha revalorizado un 170%. Por su parte, Repsol continúa con el incremento de su volatilidad en esta parte final de año, y hoy cede 9 décimas pese a que el precio del barril de petróleo repunta en la misma proporción.

