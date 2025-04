Lockheed Martin se dispara tras sorprender con sus resultados

Tras un primer trimestre del año dominado por los anuncios de guerras comerciales, aumentos en el gasto en defensa y posibles conflictos bélicos, ha habido un sector claramente beneficiado: el sector de defensa. Las empresas de la industria han registrado un comienzo de año meteórico marcado por los rumores de un posible aumento del gasto de defensa en la Unión Europa y el temor a un conflicto. Este cóctel ha llevado a multitud de compañías a alcanzar nuevos máximos, como es el caso de Rheinmetall, la estrella del sector alemán, que en lo que llevamos de año ha disparado sus acciones más de un 100%. En este escenario, una de las compañías punteras del sector estadounidense, Lockheed Martin, ha presentado hoy sus resultados para el primer trimestre de 2025, los cuales confirman la positiva tendencia que está experimentando el sector. Y es que tras unos resultados de finales de 2024 decepcionantes, la compañía ha logrado superar las expectativas del consenso de analistas, mostrando un sólido avance con respecto a 2024. Como resultado, las acciones de Lockheed Martin están firmando sólidos avances en pre-mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Lockheed Martin sorprende con sus resultados En concreto, Lockheed Martin ha mostrado un crecimiento del 4% respecto al primer trimestre del año anterior, alcanzando casi los 18 billones de dólares. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la demanda de misiles y sistemas defensivos ante las amenazas de nuevas guerras y conflictos mundiales. La compañía ha reportado unas ventas netas por valor de 17,96 billones de dólares, un 4,5% más respecto al año anterior y superior a la estimación de 17,78 billones del consenso de analistas. También ha crecido el beneficio operativo un 17% con un valor total de 2,37 billones de dólares. No obstante, el flujo de caja libre se ha visto disminuido en un 14% respecto al año anterior. Otro factor a tener en cuenta en los resultados de Lockheed Martin ha sido el anuncio del nuevo integrante del Consejo Asesor Estratégico de la compañía. Este organismo trata de enfocar el camino hacia la expansión de la tecnología de Lockheed Martin tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Así, la incorporación de este ex marine de Estados Unidos y fiscal federal, supondrá un punto de inflexión en las estrategias futuras de la compañía. En las operaciones previas a la apertura del mercado estadounidense, las acciones de Lockheed Martin se han anotado una subida del 3% aunque actualmente retrocede un 2,4% en la apertura del mercado americano, no obstante habrá que esperar al cierre de mercado para comprobar el movimeinto real de los inversores respecto a estos anuncios. En el acumulado del año, no obstante, las acciones de la empresa no muestran grandes ascensos, al contrario de muchos de sus homólogos europeos. De hecho, los títulos se están anotando una caída inferior al 1% en estos primeros meses de 2025.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.