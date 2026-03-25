En medio de una escalada militar que ha tensionado al límite el equilibrio geopolítico en Oriente Medio, ha surgido un posible punto de inflexión: un plan de 15 puntos impulsado por Estados Unidos que busca poner fin al conflicto con Irán. Más allá de los movimientos militares y la retórica política, este documento representa el intento más concreto hasta ahora de transformar una guerra abierta en una negociación estructurada.

Las bases del plan de 15 puntos de paz: exigencias y concesiones

El núcleo del plan de 15 puntos de paz plantea un intercambio claro, aunque profundamente complejo. Por un lado, se exige a Irán una serie de concesiones de gran alcance. Entre ellas, el desmantelamiento completo de su programa nuclear, incluyendo cualquier capacidad de enriquecimiento de uranio, incluso con fines civiles. A esto se suma la obligación de romper vínculos con grupos armados aliados en la región, así como garantizar la reapertura total del Estrecho de Ormuz, una arteria clave para el comercio energético global.

A cambio, Estados Unidos ofrece incentivos significativos. El levantamiento progresivo de sanciones económicas sería uno de los pilares, acompañado de apoyo para el desarrollo de un programa nuclear civil bajo supervisión internacional. Además, se plantea la reintegración de Irán en la economía global, lo que implicaría acceso a mercados, inversiones y sistemas financieros internacionales.

El aparente equilibrio del acuerdo, sin embargo, esconde tensiones profundas. Las diferencias sobre el enriquecimiento nuclear y la negativa estadounidense a contemplar compensaciones económicas siguen siendo los principales obstáculos. A esto se suma un contexto marcado por la presión internacional, el coste humano del conflicto y la continuidad de operaciones militares en paralelo a los intentos diplomáticos.

El petróleo cae por debajo de los 100 dólares ante las expectativas de acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Los mercados energéticos han reaccionado de forma inmediata a las señales de distensión. El precio del petróleo ha caído con fuerza, situándose por debajo de la barrera psicológica de los 100 dólares por barril, en un movimiento impulsado por la expectativa de un posible acuerdo entre Washington y Teherán.

El Brent, referencia internacional, ha descendido hasta situarse en torno a los 96 dólares, mientras que el West Texas Intermediate ha caído hacia la zona de los 88-89 dólares. Esta corrección refleja una reducción de la llamada “prima de riesgo geopolítico”, que había impulsado los precios al alza durante las semanas más intensas del conflicto.

Aun así, el margen de caída podría ser limitado en el corto plazo. La evolución de las negociaciones será clave, al igual que la reapertura efectiva del Estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Incluso en el escenario de una normalización del tráfico marítimo, el retorno completo a los niveles de producción previos al conflicto podría tardar varios meses, lo que seguiría condicionando el comportamiento de los precios.