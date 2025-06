Los aranceles al acero hacen mella en Steel Dynamics

Las acciones de Steel Dynamics (STLD.US) corrigen tras el despunte de la sesión del lunes y retroceden casi un 3%. Tras el buen resultado de ayer, cuando la compañía americana se apuntó una subida del 13%, el mercado del acero comienza sus correcciones. Efecto de los aranceles al acero en el mercado mundial Como bien mencionamos ayer, los aranceles del 50% al acero y del 25% al aluminio traerán consecuencias evidentes al mercado americano y a los productos derivados de estas materias primas. Entre los principales afectados de dicha decisión se encuentran los fabricantes de coches y demás negocios dependientes de estas materias primas. Ayer lunes, las acciones de Toyota y Jeep sufrieron los primeros estragos, retrocediendo un 3% en la cotización de sus acciones. Del mismo modo, las acciones de Ford y General Motors perdieron un 4%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El principal efecto de los aranceles en los mercados mundiales es una alteración sobre las cadenas de producción de múltiples mercados y empresas. Esta medida puede no tener el efecto deseado por el presidente Donald Trump y puede provocar un cambio en los contratos y aliados comerciales. Los aranceles al aluminio pueden forzar un cambio de ruta comercial, pero difícilmente una caída en la demanda debido a la alta dependencia que tienen numerosos sectores de esta materia prima. Además, la baja dependencia de China en términos de exportaciones del sector a Estados Unidos genera dudas acerca de la capacidad del país americano en generar la infraestructura necesaria para dinamizar un mercado al que por ahora solo le ha puesto trabas. Además, estas medidas aumentan las preocupaciones ante la posibilidad de la imposición de aranceles al cobre y sus consecuencias. En caso de llevar a cabo estas medidas, son cuantiosas las empresas que se verán afectadas tanto en el continente americano como en Europa y Asia. Pese a la caída registrada en la jornada de hoy, las acciones de Steel Dynamics, una de las empresas que más podría beneficiarse de los aranceles al acero, acumulan una subida de más del 18% en lo que llevamos de año.

