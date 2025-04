Los aranceles de Trump lastran a las Siete Magníficas

Las Siete Magníficas presentan caídas sin precedentes. Las mejores empresas cotizadas de Estados Unidos sufren ante la imposición de los aranceles. ¿El motivo? Su fuerte dependencia de la fabricación en otros países, especialmente en el continente asiático. Las Siete Magníficas pierden brillo En este inicio de sesión, las acciones de Amazon bajan un 9,3%, Apple un 8%, Meta un 7%, Tesla un 6,4%, Nvidia un 6%, Alphabet un 4% y Microsoft un 2,5%. Ninguna de las Siete Magníficas logra brillar en una sesión marcada por las pérdidas. Las grandes tecnológicas ahora deben afrontar un nuevo contexto de incertidumbre en torno a sus cadenas de producción y exportación. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este escenario, Amazon, Apple y Tesla ponen el foco en las medidas necesarias para absorber las expectativas en la reducción de la demanda de bienes y productos discrecionales debido a la reducción en el consumo por parte de los individuos y familias. La principal consecuencia directa del impuesto arancelario será un aumento en la inflación y por tanto una disminución del poder adquisitivo de los consumidores. Esta disminución se verá trasladada a los márgenes operativos de las compañías que deberán trabajar con los beneficios y su endeudamiento para hacer frente a un entorno aún incierto. En relación con las Siete Magníficas que operan en la nube, Meta, Microsoft o Alphabet, las restricciones arancelarias tendrán menor impacto pero seguirá siendo notable. Las empresas tecnológicas sustentan sus servicios en chips y tecnología fabricada mayoritariamente en el continente asiático. El aumento de los precios en estos bienes se trasladará también a los servicios que hacen uso de estos dispositivos ya que cada compañía tratará de repercutirse el menor coste posible. Por todo ello, podemos esperar que todas las empresas tecnológicas retrocedan en sus posiciones. En este escenario, los resultados y crecimiento que presenten, así como su salud financiera, serán clave para recuperar la confianza de los inversores.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.