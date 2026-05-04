El CAPEX continúa siendo una de las mayores preocupaciones, y a la vez uno de los grandes catalizadores bursátiles, para las grandes compañías tecnológicas. Empresas como Microsoft, Amazon o Meta están siendo observadas con lupa por los inversores, que analizan no solo cuánto gastan en infraestructura, sino cómo ese gasto se traduce en ingresos reales.

Durante esta temporada de resultados, el CAPEX se ha convertido en el tema central de Wall Street. Incluso compañías que presentan cifras espectaculares están recibiendo una acogida tibia si muestran un gasto en infraestructura superior al esperado. Ya no basta con invertir en IA: el mercado exige que esa inversión genere un retorno visible.

La semana pasada fue un ejemplo claro. Amazon, Meta, Microsoft y Google presentaron resultados y, aunque la mayoría superó expectativas, la mayoría aumentaron sus previsiones de gasto por encima de lo que el mercado descontaba. En respuesta, varias casas de análisis han revisado sus proyecciones. La que más ruido ha generado ha sido la de Morgan Stanley.

La IA dispara el gasto de capital tecnológico

Morgan Stanley ha revisado al alza sus previsiones de CAPEX para los grandes hyperscalers, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Oracle, anticipando una inversión conjunta de 805.000 millones de dólares en 2026 y de 1,1 billones de dólares en 2027

Estas cifras suponen un incremento notable respecto a las estimaciones previas (765.000 millones y 950.000 millones, respectivamente) y reflejan la aceleración del ciclo de inversión en infraestructura de IA.

Según las estimaciones de la firma, el Capex en 2027 de estos hyperscalers quedaría distribuido de la siguiente manera:

Google: 299.000 millones

Microsoft: 276.000 millones

Amazon: 268.000 millones

Meta: 165.000 millones

Oracle: 108.000 millones

Además, el crecimiento compuesto anual (CAGR) entre 2024 y 2027 es extraordinario:

Oracle: +116 %

Google: +69 %

Meta: +59 %

Microsoft: +54 %

Amazon: +48 %

El mensaje es claro: el sector tecnológico está entrando en una nueva fase de inversión intensiva, impulsada por la necesidad de ampliar capacidad de cómputo, almacenamiento y redes para sostener la explosión de la IA generativa.

Fuente: Morgan Standley Research

La IA como eje de la inversión global

El aumento del capex de empresas como Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft u Oracle refleja la prioridad estratégica de los gigantes tecnológicos por asegurar autonomía en infraestructura de IA.

La competencia por el liderazgo en modelos fundacionales y servicios cloud está empujando a las compañías a construir megacentros de datos, reforzar cadenas de suministro de chips y expandir su capacidad energética.

La tendencia también se alinea con los esfuerzos de Estados Unidos por fortalecer su ecosistema de semiconductores, en un contexto de rivalidad tecnológica con China.

La nueva escala del poder tecnológico: ¿qué nos dice el salto del Capex?

La revisión de Morgan Stanley no solo redefine las expectativas de inversión, sino también la magnitud del poder económico que concentra la inteligencia artificial.

Con más de 1,1 billones de dólares previstos en CAPEX para 2027, los hyperscalers destinarán a infraestructura tecnológica una cifra nunca antes vista.

Este volumen de gasto marca un punto de inflexión, donde la IA deja de ser una promesa para convertirse en el nuevo eje del capital global y mover más dinero que sectores enteros de la economía tradicional. El mensaje es contundente: quien controle la infraestructura de IA controlará el crecimiento del próximo ciclo económico.