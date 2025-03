Los índices americanos siguen en caída libre

Los índices americanos abren en negativo mientras el VIX experimenta un aumento. El Nasdaq 100 registra una caída del 0,97%, seguido por el S&P 500 con una bajada del 0,56% y el Dow Jones que se ajusta un 0,10%. En contraste, el Russell 2000 muestra un leve ascenso del 0,07%. Por su parte, el VIX (índice del miedo) sube un 2,90%, alcanzando los 23,03 puntos, lo que refleja una mayor volatilidad en los mercados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El Departamento de Justicia de EE. UU. presiona a Google para que venda su navegador Chrome, lo que ha provocado una caída en las acciones de la compañía. Por otro lado, Tesla enfrenta un fuerte descenso en sus ventas en China, con entregas de febrero que cayeron un 49% interanual, lo que ha reducido su cuota de mercado por debajo del 5%, mientras que las ventas de BYD aumentaron un 161%. En el sector inmobiliario, Rocket Companies anunció la adquisición de Redfin por $1.750 millones, en un acuerdo que promete reconfigurar el panorama del mercado de bienes raíces. Los principales índices americanos muestran un desempeño negativo Los índices americanos registran caídas generalizadas, reflejando una creciente incertidumbre. El BOVESPA lidera las pérdidas con un descenso del 1,11%, situándose en 125.334 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 0,97% hasta los 19.816,76 puntos, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,56% hasta los 5.695,5 puntos. El Dow Jones también muestra una ligera baja del 0,10%, alcanzando los 42.506 puntos. En contraste, el S&P/BMV IPC se mantiene sin cambios (0,00%), y el Russell 2000 registra una leve subida del 0,07%, llegando a 2.056,5 puntos. Además, el VIX, conocido como el "índice del miedo", ha aumentado un 2,90%, alcanzando los 23,03 puntos, lo que sugiere un incremento en la volatilidad y la preocupación en los mercados. Los sectores del S&P 500 presentan resultados diversos, reflejando un comportamiento desigual en el mercado. Fuente: Bloomberg Financial LP. Se está registrando una alta volatilidad en Wall Street, reflejada en los movimientos de los principales índices. Fuente: Plataforma de XTB. Cotización del Nasdaq 100 El Nasdaq 100 muestra señales bajistas. El índice Nasdaq 100, cotiza por debajo del nivel de retroceso del 61.8% de Fibonacci. El RSI se consolida cerca de los niveles de sobreventa, mientras que el MACD continúa divergiendo hacia abajo, lo que sugiere un posible debilitamiento en el impulso alcista. Fuente: Plataforma de XTB. Noticias del Mercado americano S&P 500 da la bienvenida a cuatro nuevos miembros: DoorDash (DASH), TKO Group (TKO), Williams-Sonoma (WSM) y Expand Energy (EXE) se unirá al índice S&P 500 tras el anuncio del rebalanceo trimestral de S&P Dow Jones Indices. Estas cuatro empresas reemplazarán a Borgwarner (BWA), Teleflex (TFX), Celanese Corp. (CE) y FMC Corp. (FMC), que se moverán al índice S&P SmallCap 600 a partir del 24 de marzo. Las acciones de DASH subieron modestamente durante la sesión del lunes, mientras que AppLovin (APP.US), uno de los actores más destacados de 2024, cayó bruscamente tras ser excluido de las incorporaciones al índice. Robinhood llega a un acuerdo con la FINRA por $30 millones: Las acciones de Robinhood Markets (HOOD.US) cayeron un 10% hasta los $39,80 después de que dos de sus unidades acordaran pagar casi $30 millones para resolver las acusaciones de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). FINRA identificó violaciones en Robinhood Securities y Robinhood Financial relacionadas con programas de prevención de lavado de dinero, prácticas de divulgación y supervisión del sistema de compensación, algunas de las cuales datan de más de una década. El acuerdo incluye $3,8 millones en restitución a los clientes afectados por la práctica de "order collaring", que ahora está descontinuada. El DOJ mantiene una postura firme en el caso antimonopolio contra Google: El Departamento de Justicia reafirmó su posición el viernes pasado de que Alphabet, la empresa matriz de Google, debería vender su navegador Chrome como parte de las medidas antimonopolio. El DOJ también mantuvo su propuesta de poner fin a los pagos de Google a Apple relacionados con la búsqueda en internet. Las expectativas de Wall Street de un enfoque más suave bajo la administración Trump parecen desvanecerse, con las acciones de Google registrando una ligera caída el domingo por la noche. Intuitive Machines enfrenta otro contratiempo en su misión lunar. Las acciones de Intuitive Machines (LUNR.US) cayeron un 13% después de que la compañía confirmara que su segundo módulo lunar, Athena, aterrizó de lado cerca del polo sur lunar, replicando los problemas de su primer intento el año pasado. A pesar de haber recopilado aproximadamente 250 megabytes de datos para la NASA, la compañía no espera que el módulo recargue debido a la orientación de los paneles solares y las extremas temperaturas frías. Mientras tanto, su competidor Firefly Aerospace celebró un aterrizaje lunar exitoso de su módulo Blue Ghost, marcando el aterrizaje suave más exitoso realizado por una empresa privada hasta la fecha. Rocket Companies adquiere Redfin por $1.750 millones: Rocket Companies (RKT.US) anunció planes para adquirir el sitio de listados inmobiliarios Redfin (RDFN.US) en una transacción en acciones que valora la empresa en $1.750 millones. Rocket pagará $12,50 por cada acción de Redfin, lo que representa una prima del 63% sobre el precio promedio ponderado por volumen de los últimos 30 días. Las acciones de Redfin subieron más de un 80% en la negociación previa a la apertura, mientras que las de Rocket cayeron alrededor de un 10%. Se espera que la operación se cierre en el segundo o tercer trimestre de 2024, con el CEO de Redfin, Glenn Kelman, continuando al frente del negocio bajo el CEO de Rocket, Varun Krishna. IBM gana demanda por secretos comerciales contra LzLabs: IBM obtuvo una victoria legal en Londres contra la empresa suiza LzLabs y su propietario, el emprendedor tecnológico John Moores, en un caso relacionado con secretos comerciales. IBM acusó a la filial británica de LzLabs de comprar una computadora mainframe de IBM en 2013 y usarla para descompilar el software propietario de IBM. El juez dictaminó que LzLabs violó los términos de la licencia de software de IBM, con una audiencia sobre daños que se llevará a cabo más adelante. Tesla enfrenta una disminución en su participación en el mercado de vehículos eléctricos de China. Las entregas de Tesla en China cayeron un 49% en febrero, alcanzando solo 30.688 vehículos, la cifra mensual más baja desde julio de 2022. Aunque se esperaba cierta disminución debido a la reconfiguración de las líneas de producción y la renovación del Model Y, Tesla ha estado retrocediendo en China durante cinco meses consecutivos. La empresa mericana ahora tiene menos del 5% de participación de mercado en China, ocupando el puesto 11 entre todos los fabricantes de automóviles. Morgan Stanley proyecta que la exposición de Tesla en China caerá del 21% de los ingresos totales en 2024 a alrededor del 6-7% para 2030. Actualmente, las acciones de Tesla caen un 7%.

